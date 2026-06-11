viernes 19  de  junio 2026
FÚTBOL

Argentina recuerda en Miami su segundo título

El legendario Oscar Ruggeri presenta dos etiquetas de vino, La Final y Héroes, en el restaurante Graziano’s en Coral Gables para celebrar el título de Argentina

El exjugador de la selección de Argentina, Oscar Ruggeri (izq), sostiene la Copa del Mundo frente a su excompañero Carlos Tapia, el 19 de febrero de 2026.

El exjugador de la selección de Argentina, Oscar Ruggeri (izq), sostiene la Copa del Mundo frente a su excompañero Carlos Tapia, el 19 de febrero de 2026.

JUAN MABROMATA / AFP
Por Luis F. Sánchez

El legendario zaguero Oscar Ruggeri celebró la noche del domingo, en Coral Gables, los 40 años de la conquista del segundo título mundial de la selección de fútbol argentina y reveló algunas interioridades de esa gesta.

“Habíamos recibido críticas tan duras que el entrenador Salvador Bilardo dispuso que viajáramos a México con dos meses de anticipación para prepararnos con más tranquilidad”, recordó Ruggeri en la ceremonia en el restaurante Graziano’s. “Y nos enseñó a ser solidarios dentro y fuera de la cancha”.

Lee además
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el 2 de junio de 2026.
FÚTBOL

Marco Rubio liderará delegación de Donald Trump en el debut de EEUU en el Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Presidente de la FIFA asegura que "habría sido imposible organizar el Mundial 2026" sin Trump

El mensaje caló de manera tan profunda que desde entonces los integrantes de ese grupo de campeones se reúnen siempre, comentó Ruggeri y se ayudan unos a otros.

Justamente para apoyarse, Ruggeri informó que se unieron con la Finca La Anita para producir dos marcas de vino: La Final y Héroes.

“Partes de las ganancias producto de la venta del vino se reparten entre las personas más necesitadas del grupo de campeones”, dijo Ruggeri sobre este emprendimiento con la bodega de Mendoza, Argentina. “En ese grupo había utileros, terapistas y personal de apoyo, quienes no ganaban tanto”.

Ruggeri firmó autógrafos, camisetas y detalló algunos momentos, que hasta ahora los mantiene nítidos en la memoria.

“Terminado el partido, se metió tanta gente a la cancha del Estadio Azteca en Ciudad de México que no pudimos dar la vuelta olímpica”, recordó Ruggeri. “Tuvimos que esperar hasta llegar a nuestra concentración en el club América para celebrar”.

Maradona no quería soltar la copa

También Ruggeri recordó que cuando viajaron de regreso a Buenos Aires, Diego Maradona no quería soltar la Copa del Mundo.

“Cuando Diego se quedó dormido en su asiento con la Copa en brazos, nos arreglamos para quitársela”, dijo el zaguero. “La cargamos cada uno de nosotros durante el resto del viaje y antes de aterrizar se la volvimos a poner en sus brazos y Diego no se dio cuenta de nada”.

Richard Bonvin, enólogo de Finca La Anita, indicó que este emprendimiento es una forma de preservar la conexión entre los integrantes de la histórica albiceleste de México 1986.

“Cuando existe una historia auténtica detrás de un vino, el trabajo adquiere otra dimensión”, dijo Bonvin. “No se trata solamente de elaborar un gran producto, sino de lograr que cada botella transmita algo de las personas que representa”.

Temas
Te puede interesar

Mundial FIFA 2026: así funcionará el transporte hacia el estadio de Miami

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

México levanta el telón del Mundial con victoria sobre Sudáfrica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
PERÚ

Con 99,4% escrutado, Fujimori se acerca a la Presidencia al superar por más de 40.000 votos a Sánchez

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. 
VENEZUELA

Dinorah Figuera regresa a Venezuela y abre canal de diálogo político con el chavismo

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESOS

Un hombre apuñalado y tres heridos en una cadena de robos de vehículos en Miami-Dade

Oscar Álvarez en una escena de la película Hasta cierto punto, de Tomás Gutiérrez Alea, junto a la actriz Mirta Ibarra. 
OBITUARIO

Fallece en Miami Oscar Álvarez, actor cubano y defensor de los inmigrantes

Te puede interesar

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESOS

Un hombre apuñalado y tres heridos en una cadena de robos de vehículos en Miami-Dade

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
INMIGRACIÓN

María Elvira Salazar insiste en una solución para miles de cubanos con I-220A

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.
TIROTEO

Autoridades investigan disparo que dejó una persona herida en Walmart de Miami-Dade