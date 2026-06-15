lunes 15  de  junio 2026
LUTO

Muere activista de DDHH, fundadora de Madres de Plaza de Mayo de Argentina

Taty Almeida ingresó a las Madres de Plaza de Mayo en 1979 para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro, ocurrida en 1975, a manos de un grupo parapolicial

Familiares y amigos se desìden de la activista Taty Almeida, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo (AFP)

Familiares y amigos se desìden de la activista Taty Almeida, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- Taty Almeida, activista argentina de derechos humanos y presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, falleció este domingo a los 95 años de edad, confirmaron sus familiares e integrantes de esa organización en comunicados oficiales.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, conocida como Taty Almeida, nació en 1930 y desde 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo para denunciar la desaparición de su hijo Alejandro Almeida, ocurrida en 1975, a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del comienzo de la última dictadura en Argentina (1976-1983).

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Su familia difundió un comunicado en el que confirmó su fallecimiento: “A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida. ¡30.000 detenidos desparecidos presentes ahora y siempre!”, en referencia a la cifra que se mantiene como reclamo de justicia y memoria por parte de los organismos de derechos humanos en el país suramericano.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una vertiente del movimiento originado creado a mediados de la década de 1970, despidió a su presidenta con el siguiente mensaje en Instagram: “Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida”.

"Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor", agregó este movimiento que sigue activo 50 años después.

FUENTE: Con información de EFE

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