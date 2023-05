"Academia de Conejos", un filme animado que aborda la magia

"A pocos días para la gran distribución de huevos pintados a los niños del mundo, en el prestigioso entrenamiento de Conejo de Pascua, Max pone a prueba su superación personal en la antigua Academia de Conejos. Lo que no se imagina es que una astuta familia de zorros planea impedir la distribución y robar el tesoro más preciado de los conejos, el huevo dorado. Junto a la adorable conejita Emmy y el zorro Ferdinard, Max tendrá la misión de rescatar el huevo dorado, aprender el arte secreto de la magia de pascua y comprender que solo el trabajo en equipo hará posible cumplir los objetivos", destacó Mundo de Película a través de un comunicado.

Academia de Conejos es una saga que nace de la propuesta de una familia alemana y responde a la secuela de Guardians of the Gold Egg (2017). Ambos filmes se inspiran en el libro infantil de casi un siglo de antigüedad titulado A day at Bunny School, que presenta los personajes emblemáticos de la historia: Max, Emmy, Madame Hermione y la familia de zorros como los villanos de la historia.

“Abrazar a tu enemigo es la mejor manera de ganar un amigo”, plantea Hermione a Max en el film. Así, innumerables lecciones de vida se revelan durante la experiencia de aprendizaje de Max durante los 77 minutos de la producción audiovisual.

