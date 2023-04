Academia confirma fecha de entrega de los Premios Óscar 2024

Los filmes que deseen participar en la selección de los nominados deberán postularse antes del 15 de noviembre; día en el que se realizarán los Governors Awards, reconocimiento que honra a las figuras que han contribuido de forma profunda y duradera a la industria cinematográfica.

El 18 de diciembre, la Academia hará el anuncio de las cintas que superaron la votación preliminar; y será el 23 de enero cuando se revelen los títulos nominados, así como los artistas y directores que competirán por la estatuilla.

El 12 de febrero se llevará a cabo el tradicional almuerzo de los Oscar (Oscar Luncheon).

Igualmente, el 23 de febrero se harán los Premios Científicos y Técnicos de la Academia de Hollywood. Esta premiación reconoce a las personalidades y empresas cuyos aportes al cine han otorgado un destacable desarrollo en la industria.

Pese a que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue la encargada de comunicar estas fechas, también informó que las citas podrían estar sujetas a cambio debido a que aún se desconoce si puedan surgir imprevistos en los meses venideros.

El pasado 12 de marzo, la película Everything Everywhere All at Once fue la gran vencedora de la 95ª edición de los Premios Óscar con siete estatuillas, seguida del filme alemán All Quiet in the Western Front, que se alzó con cuatro categorías.

