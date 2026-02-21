sábado 21  de  febrero 2026
CINE

"Yellow Letters", de Ilker Catak, gana Oso de Oro de la Berlinale

Rodada en Alemania, la película ganó el premio máximo de la Berlinale al final de una ceremonia marcada por diferentes polémicas

El director alemán Ilker Catak (derecha) y el productor de cine alemán Ingo Fliess posan durante una sesión fotográfica después de ganar el Oso de Oro a la Mejor Película por Gelbe Briefe (Yellow Letter) en la 76.ª Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, en Berlín el 21 de febrero de 2026.

El director alemán Ilker Catak (derecha) y el productor de cine alemán Ingo Fliess posan durante una sesión fotográfica después de ganar el Oso de Oro a la Mejor Película por "Gelbe Briefe" (Yellow Letter) en la 76.ª Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, en Berlín el 21 de febrero de 2026.

Ronny Hartmann / Pool / AFP

BERLÍN.- Yellow Letters, del cineasta alemán Ilker Catak, ganó este sábado el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín. El filme cuenta la historia de un dramaturgo turco y su esposa actriz, cuyo matrimonio comienza a desmoronarse a medida que sufren persecución política en Turquía y pierden sus empleos.

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, se dirige a los medios en una conferencia de prensa sobre la edición 2025 del Festival de Cine de Berlín. 
POLÉMICA

Directora de la Berlinale desmiente censura a cineastas pro-Gaza
Una persona pasa junto a un cartel iluminado del 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín, «Berlinale», en la Potsdamer Platz, el 11 de febrero de 2026.
POLÉMICA

Estrellas de cine condenan silencio de La Berlinale sobre Gaza

El ambiente se tensó cuando el director sirio-palestino Abdallah Al Khatib, ganador del premio a la mejor ópera prima con Chronicles From the Siege, acusó al gobierno alemán de ser "cómplice del genocidio cometido en Gaza por Israel".

A los gritos de Free Palestine (Liberen Palestina), un espectador respondió Free Palestine from Hamas (Liberen Palestina de Hamás, el grupo islamista que gobierna el territorio).

Oso Plata

El Oso de Plata Gran Premio del Jurado, que premia a la segunda mejor película, fue para Salvation, del director turco Emin Alper.

El cineasta mencionó tres conflictos en Oriente Medio y la situación política en su país.

"Palestinos de Gaza, que vivís y morís en las peores condiciones, no estáis solos. Pueblo de Irán, que sufres bajo la tiranía, no estás solo. Y los kurdos de Rojava y Oriente Medio, que luchan por sus derechos desde hace casi un siglo, no estáis solos. Y, por último, mi pueblo, no estás solo", declaró en el escenario.

Alper rindió homenaje al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, opositor al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, encarcelado desde hace casi un año y que se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

La alemana Sandra Hüller ganó el premio a la mejor interpretación por su papel en Rose, donde encarna a una mujer en la Alemania rural del siglo XVII que intenta escapar de las restricciones del patriarcado haciéndose pasar por un hombre.

La película Queen at Sea del estadounidense Lance Hammer se lleva dos premios, el Oso de plata Premio del Jurado (equivalente al tercer lugar), y a los mejores papeles secundarios para el dúo formado por Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay.

El festival vivió una edición tormentosa desde su inauguración el 12 de febrero.

"Debemos mantenernos al margen de la política" fue la frase pronunciada por Wim Wenders, presidente del jurado, que encendió el debate.

