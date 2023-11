Actriz Ángeles Cruz denuncia emboscada por asesinato de hermano

Renuncia del gobernador de Oaxaca

"Han entrado personas altamente armadas, han emboscado a nuestros compañeros. No nos digan que nosotros somos culpables, no vengan a revictimizar. Exijo su renuncia, por omiso, porque no sabe hacer su trabajo y porque sigue mintiendo a la sociedad civil. Yo se lo digo en su cara, venga y dígamelo aquí, venga a la comunidad y dé su pésame, y arrepiéntase de las cosas que ha dejado de hacer, porque usted no ha sabido llevar a los asesinos a la cárcel", sentenció Ángeles Cruz conmovida y molesta ante la situación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ceci Vizcaino (@ceci_vizcaino)

Asimismo, la actriz publicó un post en el que envía un mensaje al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Atención presidente: nos están matando. Somos habitantes de San Miguel El Grande y Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca. Ayúdanos a que este Mensaje llegue al presidente AMLO", se lee en la cuenta de Instagram de la artista.

Captura de pantalla-ángeles cruz.jpg La actriz Ángeles Cruz denuncia emboscada por asesinato de familiar Captura de pantalla/Instagram/@angelescruzactriz

Asesinato del hermano de la actriz

El asesinato de Ramón Cruz Murillo ocurrió el pasado 22 de noviembre.

"Con mucho amor y respeto, queremos dedicarle unas palabras a Román Cruz Murillo, nuestro gerente de locaciones en Valentina. Muchas gracias querido Román, por el cuidado que nos diste durante el rodaje; siempre advirtiendo de los riesgos del bosque, siempre abriendo el camino a los demás, gracias por las avanzadas, gracias por toda la gestión local, para ti no había imposible; gracias por toda tu energía para hacer realidad cada día de rodaje. Te vamos a recordar con cariño y agradecimiento. A nuestra directora, la abrazamos con el corazón, la acompañamos en esta pérdida irreparable de su hermano. También abrazamos con fuerza al pueblo heroico de Villa Guadalupe Victoria. ¡Exigimos que pare la violencia y que se haga justicia!. Nos invade la tristeza y el duelo se retoma, pero hoy más que nunca decimos: ¡La fuerza del rayo lo puede todo!. En paz descanse Román Cruz Murillo", se lee en la cuenta de Instagram de Ángeles Cruz.