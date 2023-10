Actriz Julia Ormond demanda a Weinstein y Disney por abuso sexual

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Ormond (@julia.ormond)

Argumentos de Ormond

"En la demanda, la actriz argumenta que cuando estaba en la cima de su carrera, ella y Weinstein regresaron de una cena de negocios a un apartamento proporcionado por la compañía productora, donde él se desnudó y la obligó a practicarle sexo oral", informó BBC en su página web.

"Esa agresión sexual a Ormond podría haberse evitado si Miramax o Disney hubieran supervisado adecuadamente a Weinstein y no lo hubieran contratado a sabiendas de que era un peligro para las mujeres con las que se encontraba en el trabajo", señala la demanda, reseñada por el medio inglés.

Además de dichas demandas, la actriz de El cazafortunas acusó a su antigua agencia de talentos, Creative Artists Agency (CAA), porque -según ella- no le advirtió de los abusos de Weinstein y a a su vez le sugirió que si denunciaba al productor ante las autoridades, no le creerían y dañaría gravemente su carrera.

"Peor aún, no mucho después de la agresión de Weinstein a Ormond y de que ella les informara de la agresión, CAA perdió interés en representarla, y su carrera sufrió dramáticamente. El daño causado a la carrera de Ormond por la agresión de Weinstein y sus consecuencias fueron catastróficas tanto personal como profesionalmente. Casi desapareció de la escena pública desde la supuesta agresión y las represalias de los demandados", plantea el documento judicial.

Pronunciamiento de la actriz

Ante la situación penal, la actriz se pronunció al respeto a través de un comunicado difundido por sus abogados.

"Después de vivir durante décadas con los dolorosos recuerdos de mis experiencias a manos de Harvey Weinstein, me siento conmovida y agradecida hacia todos aquellos que se arriesgaron a hablar. Su valentía... me abrió el camino para arrojar luz sobre cómo personas e instituciones poderosas, como mis agentes de talento en CAA, Miramax y Disney, permitieron y cubrieron a Weinstein para que me agrediera a mí y a innumerables personas más", expresó Julia Karin Ormond, conocida por papeles en películas de la década de los 90' como First Knight, Smilla's Sense of Snow, Sabrina, entre otras.

"Busco algún grado de cierre personal haciéndolos responsables de reconocer su parte y la profundidad de sus daños, y espero que toda nuestra mejor comprensión conduzca a una mayor protección para todos nosotros en el trabajo", agregó.