Actriz Thalí García sale de "El señor de los cielos"

Grabaciones

"En enero (del año pasado) cuando terminamos la octava temporada de El señor de los cielos me notificaron que me iban a necesitar para la novena temporada que duraba seis meses y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar. Obviamente aunque no haya una exclusividad uno que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para la compañía… en mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada en realidad solo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto?, que me querían sacar del proyecto sin notificarme", declaró García.

Embed

"Cuando yo me entero de esto gracias a Dios estaba trabajando mucho. Entonces digo: 'bueno no hay ningún problema, si no me quieren tener para la novena temporada, pues no hago el proyecto y ya porque a mí no me conviene trabajarles un mes de mis honorarios cuando puedo facturar un proyecto que sea más largo'. Dicho lo anterior notifico que no voy a hacer la novena temporada de El señor de los cielos. Entonces, me busca la representante legal de la compañía en los Estados Unidos el año pasado para decirme que yo estaba obligada por contrato, cosa que es mentira porque yo jamás he cobrado una exclusividad y que si no aceptaba iban a proceder legalmente en contra mía. Una amenaza tácita, directa de la empresa que se supone que me quiere y que tenemos una tremenda relación desde hace tanto tiempo. A lo que yo dije no me pueden obligar", reveló la también esposa del director Felipe Aguilar.

Acuerdo entre la actriz y la producción

Ante las diferencias entre la cadena y la actriz, García viajó a Madrid para grabar una película y en dicho proceso fue contactada nuevamente por el equipo de El señor de los cielos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por T h a l í G a r c i a (@thaligarcia)

"Me suena el teléfono y es la jefa de ficción, Karen Barroeta, diciéndome: 'como arreglemos esto de una buena vez. Me dicen que quieres mucho dinero'. Y le dije: 'no, Karen, discúlpame, tengo dos hijos, solo quiero lo que ustedes me prometieron: quiero la temporada completa o que me dejen irme en libertad para tener otros trabajos'. A lo que Karen me ofreció la negociación de que estuviera tan solo 30 capítulos y que a cambio me iba a pagar dos meses de mi sueldo. Y la verdad es que era un mal negocio para mí, pero por agradecimiento eterno a la compañía que me dio tantas oportunidades y que desafortunadamente hoy me está poniendo en esta situación que detesto y que de verdad pensé que nunca íbamos a tener que llegar a esta situación, acepto", aseguró Thalí.