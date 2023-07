Adiós al autor de "La cárcel letrada, narrativa carcelaria cubana"

Ambos títulos están enraizados a la más violenta experiencia que marcó la vida de Saumell. En octubre de 1981, por ser catalogado como "contrarrevolucionario" el contenido de un libro cuentos que mantenía inédito, fue arrestado por la policía política y sancionado a cinco años de privación de libertad por el supuesto delito de "propaganda enemiga". Una artimaña que siempre ha utilizado el régimen castrista para condenar a los disidentes.

Delatado por un supuesto amigo

Saumell descubrió que un "supuesto amigo", que en realidad era un informante de la policía secreta, fue quien causó su encarcelamiento al denunciar que los cuentos del libro inédito eran "políticamente incorrectos".

A la par, el Departamento de Seguridad del Estado, como ha hecho con otros libros o autores cuyas obras muestran el cruel sistema que sufren los cubanos, ordenó que su libro La corte del supremo espectáculo (Ediciones Unión), sobre la radio y la televisión en Cuba, fuera destruido, "convertido en pulpa".

En declaraciones publicadas en la página web de Sam Houston State University (SHSU), Texas, Saumell habla del libro inédito por cuya escritura fue encarcelado durante 5 años: “Sabía que era una crítica a la situación de Cuba en ese momento, pero nunca me pasó por la cabeza que sería considerado propaganda enemiga por dos razones: para que algo se considere propaganda tiene que ser público, pero si un libro no ha sido publicado, ¿cómo puedes llamarlo público?” y “si algo se etiqueta como "propaganda enemiga", ese documento debe ser pagado por un gobierno extranjero que quiera usar el documento para atacar a otro gobierno. Obviamente nadie me pagó. Simplemente lo hice a conciencia".

En el mismo texto, publicado en 2008, cuando Fidel Castro dejó el poder del país en manos de su hermano Raúl Castro, Saumell, expresó que no esperaba que cambiaran mucho las cosas en la isla. Algo que la historia ha confirmado. Y explicó la terrible realidad totalitaria: “Controlan a la policía, controlan los tribunales, controlan el sistema penitenciario. Entonces, cada vez que tienes problemas políticos en Cuba, es una batalla perdida. Te harán lo que quieran”.

Dentro del presidio político, Saumell se unió al Comité Cubano Pro Derechos Humanos, primera organización de su tipo creada en Cuba después de la imposición del comunismo en la nación caribeña.

Nacido en Cuba en 1951, se licenció en Lingüística Francesa en 1978 por la Universidad de La Habana. Tras ser excarcelado en 1986, solicitó establecerse en Estados Unidos. Dos años más tarde se convirtió en estudiante de posgrado en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, donde completó su doctorado en 1994. Durante años enseñó literatura hispanoamericana en SHSU, donde desde 2011 hasta 2018 estuvo a cargo del Programa de Maestría en Español. Dentro del mundo académico su trabajo fue reconocido. En 2009 fue electo colaborador de la ANLE y en 2012 miembro correspondiente.

La cárcel letrada

Su obra literaria igualmente ha sido celebrada. "Llegado al exilio en 1988 luego de sufrir los rigores del Presidio Político castrista, escribió y publicó un libro icónico de la historiografía cubana del destierro: La cárcel letrada: narrativa carcelaria cubana (2012), además de otra obra de narrativa histórica: En Cuba todo el mundo canta. Memorias noveladas de un expreso político (2008), ambos seleccionados entre los mejores libros de autores cubanos exiliados en los años de sus primeras ediciones", destacó en sus condolencias la AHCE.

Entrevistado por Luis Felipe Rojas para su blog Alambradas, Saumell explica que con su libro La cárcel letrada (Betania, 2013), intentó "una catarsis por la vía del ensayo académico" y trazó lo que entendió son "líneas de continuidad en nuestras tragedias políticas desde la etapa colonial, la republicana y la posterior a 1959". La última etapa, la dictadura de la familia Castro y sus acólitos, anclados por más de seis décadas al poder totalitario, fue la que le tocó vivir a Saumell y la que mejor describe:

"En la introducción del libro hay bastantes menciones a cuánto hay de mí en La cárcel letrada. Si revisas esas breves páginas hallarás que la idea principal consiste en lo siguiente: cómo intelectualizar mi experiencia de prisionero en el contexto de la cultura nacional: quiénes me antecedieron, cómo se expresaron, qué dijeron y denunciaron. Escogí autores y textos que me parecen significativos por los períodos históricos que cubren, los regímenes políticos y los estilos literarios utilizados. No excluí el presidio común porque lo viví como testigo en las cárceles de Guanajay y Combinado del Este. No conviví con ellos pero sí conocí a muchos reclusos de esa zona del universo carcelario".

En esa charla con Rojas, que constituye un elocuente e impactante testimonio de la escritura y los motivos de La cárcel letrada, Saumell argumenta un detalle tan conmovedor como realista: el ensayista asume que quienes se dedican a la literatura carcelaria saben que no escriben para el presente sino para el futuro:

"Cualquier destino que tengan nuestras obras estará vinculado con la intensidad y la calidad de los cambios políticos que se avecinen. Mientras tanto, en la esferas editorial, académica, de los circuitos de ponencias y conferencias somos parte de una “inmensa minoría” como diría Juan Ramón Jiménez. Por ese motivo las obras se irán acumulando y guardando en los estantes hasta que les llegue el porvenir. Lo veo como una especie de desentierro, de iluminación de sombras, de destape de ollas con millones de grillos y trapos sucios y limpios que salen de los armarios y de los cuartos de desahogo, toda voz libre y liberada. La desclasificación, la apertura de los archivos policiales, jurídicos y penitenciarios serán necesarios e inevitables".

Académico en el exilio

Rafael E. Saumell fue miembro de Modern Language Association, Comité Pro Democracia Octavio Paz, Club Literario Cronopios (Houston, TX), Consejo Editorial de la Revista Hispanoamericana de Cultura "Otro Lunes" y el Consejo Editorial de Académica de The Measure. A Journal of Undergraduate Research (SHSU).

Antes de ser encarcelado por razones políticas, fue miembro de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC), publicó artículos de ensayo en las revistas Unión y El Caimán Barbudo, fungió como editor de la Revista Cubana de Ciencia Agrícola, y trabajó como guionista y director de programas en Radio Progreso, CMBF-Radio Musical Nacional y el Canal 6 de la Televisión Cubana.

La nota de la directiva de la AHCE recuerda que importantes textos de Saumell fueron "publicados en revistas, compilaciones y antologías de carácter académico y en la prensa cubana de la diáspora" y que "desarrolló una exitosa carrera profesoral en varias universidades de los EE.UU., por la cual recibió diversos premios. Al morir, ostentaba el título de Profesor Emérito de Español, concedido por la Houston State University, de Texas".

Sus ensayos académicos han sido incluidos en distintas colecciones publicadas en Estados Unidos, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, la antigua Unión Soviética y Uruguay. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, inglés y ruso. El relato ¡Tírale por la cara! ganó el Concurso Querido Borges (2005) y Blanquita, qué trágica eres, resultó incluido en la antología Los académicos cuentan (ANLE, 2014).

Artículos y reseñas suyas han aparecido The Encyclopedia of Postcolonial Studies, RANLE, Revista de Estudios Hispánicos, Hispania, Revista Hispano-Cubana, The National Association of Hispanic and Latino Studies, Círculo: Revista de Cultura, AfroCuban Anthology Journal, Encuentro de la Cultura Cubana, L’Ordinaire Latino Américain, La Habana Elegante, Literal, Cuadernos del Lazarillo, Linden Lane Magazine, Review/Revista Monográfica. MELUS, Research in African Literatures.

Para más información sobre la obra de Saumell, puede consultarse el curriculum vitae de nuestro colega prematuramente fallecido publicado en el portal web de Sam Houston State University.

Desde El Nuevo Conservador nos sumamos a las palabras de los doctores Octavio de la Suarée y Eduardo Lolo, presidente y secretario de la AHCE respectivamente: "Vaya hasta su familia y sus colegas texanos nuestra solidaridad ante tamaña y prematura pérdida, que es también pérdida de nuestra institución y del Exilio cubano todo. Otro cubano más que habrá de yacer en una tumba incómoda, como es toda sepultura fuera de la Patria. QPD".

