Alicia Machado, dispuesta a perdonar a Donald Trump

Cuando Alicia Machado se coronó como la mujer más bella del universo, tuvo que enfrentar ciertas críticas. Entre ellas, su aumento de peso. Esta situación hizo que la miss fuese retada por Trump para realizar ejercicio frente a las cámaras.

Tras 24 años de aquel momento, Alicia Machado le acotó a Luz María Doria que la forma como la opinión pública ha manejado su relación con el presidente ha significado un proceso difícil para su vida.

Además, indicó que le gustaría recibir una disculpa por parte de Donald Trump.

"¿Qué sabe tanto Dinora de tu vida?, ¿sabe que fuiste Miss Universo?", le preguntó Luz María sobre su hija.

"Sí, claro. Más bien pobrecita mi hija porque sabe demasiado y me da mucho pesar porque hay cosas de mi vida que se publicaron antes de que ella naciera que le hacen daño y yo no las puedo evitar", respondió Machado. "Por ejemplo, esta energía oscura y terrible que es mi relación con el presidente. Es algo para mí muy difícil porque es con lo que yo tengo que vivir desde que tengo 18 años", agregó la actriz de 43 años, quien aclaró que tras su experiencia en el Miss Universo a lo que se ha dedicado es a trabajar.

"No es oscura para mí, pero la calle está llena de gente muy estúpida y muy dañina. A mí me han querido hacer daño de muchas maneras... Desde que me sucedió eso a mí, a los 19 años de edad, hasta ahora, que tengo 43, yo no me dediqué a contarle a la gente si el señor (Trump) me faltó el respeto o no me faltó el respeto. Todos estos años yo me dediqué a trabajar", aseveró Machado.

Con respecto a las disculpas por parte del presidente, la artista acotó cómo quisiera que fuese ese momento. “Me gustaría más que fuera sin show”, declaró. “Que el señor me vea realmente a los ojos”.

Por otra parte, Alicia contó que en su momento tuvo una recaída emocional que la llevaron a dos intentos de suicidio.

“Yo tuve una recaída… en el 2016, cuando las elecciones. Yo tenía 16 años limpia“, dijo. “Yo tuve dos intentos de suicidio. No por culpa de (Donald Trump). Yo sufrí un bullying… tú no te imaginas el bullying que yo sufrí. Tenía reporteros en las puertas de mi casa todo el tiempo, no podía ir al súpermercado como una persona normal, no podía comer en público sin que me tomaran fotos comiendo. Estaba en los encabezados de los periódicos, 'La Miss cerda', con 19 años. Sufrí la bulimia y la anorexia crónica. Tengo reportes médicos que hablan del proceso que yo viví, fui adicta a las anfetaminas por casi cinco años", narró la actriz venezolana.

Pese a la fuerte experiencia, Alicia indicó que ha sanado su corazón y afirmó que Donald Trump ha sido todo un caballero con ella desde las elecciones presidenciales del 2016.