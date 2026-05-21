jueves 21  de  mayo 2026
MODA

Bad Bunny y Zara lanzan la colección "Benito Antonio"

La alianza no sorprende. Bad Bunny y Zara ya habían trabajado juntos para desarrollar las piezas que el intérprete usó en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levis Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

Bad Bunny se presenta en el escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California.

AFP/ Vía Kevin C. Cox/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lucir el estilo de Bad Bunny ya es un hecho. Zara y el artista boricua han lanzado Benito Antonio, una colección creada por el diseñador creativo de la marca Janthony Oliveras que busca enaltecer la esencia del intérprete de Tití me preguntó.

La colección cuenta con un total de 150 piezas entre camisetas con imágenes, pantalones, prendas de gran tamaño, gorras y piezas texturizadas.

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La alianza no sorprende. Bad Bunny y Zara ya habían trabajado juntos para desarrollar las piezas que el intérprete usó en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

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Colección

“Mi rol fue llevar el estilo actual de Benito a una colección, no el del año pasado, no el del año que viene”, dijo Oliveras en un comunicado de prensa que reseña Billboard.

“Estando tan cerca de él, podía ser certero: cada pieza nueva que creábamos lo podía imaginar usándola. Desde la segunda visita A Coruña, con los primeros samples en mano, supe que habíamos logrado capturar su esencia. Hay algo muy especial en esta colaboración, es la unión de dos mundos hispanohablantes, y Zara nos da la oportunidad de llevar eso a todos lados, accesible para todos”.

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La marca expuso que para el desarrollo de la colección se trabajó de cerca con el puertorriqueño ganador del Grammy en colaboración con M/M Paris.

Así como su último álbum, la colección buscó inspiración en los elementos cotidianos de la vida del cantante en su tierra.

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