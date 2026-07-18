Alicia Machado regresa a la música con "Nunca es muy tarde"

MIAMI.- Alicia Machado regresa a la escena musical con el lanzamiento del tema Nunca es muy tarde, una balada compuesta por Samo, vocalista y fundador de la agrupación Camila.

La canción, que ya está en las plataformas digitales, aborda el amor, las segundas oportunidades, la fortaleza, la esperanza y la convicción de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar.

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Nunca es muy tarde representa una producción completamente nueva y el inicio de una etapa distinta en la carrera artística de Alicia Machado, quien vuelve a reencontrarse con una de sus grandes pasiones: la música.

La producción musical estuvo a cargo del productor José Miguel Velázquez, con quien la exMiss Universo debutó discográficamente hace algunos años con el álbum Alicia en el País de las Maravillas, publicado por Universal Music.

Hoy, ambos vuelven a unirse para retomar esta importante faceta de la carrera de Machado y presentar una propuesta musical que refleja su evolución artística y personal.

Con más de tres décadas de trayectoria internacional, la venezolana ha construido una sólida carrera en la actuación, la televisión y el entretenimiento.

El estreno de Nunca es muy tarde llega acompañado de un videoclip dirigido por Djey Cubero y grabado en Miami.

Con una propuesta visual elegante, moderna y cinematográfica, el audiovisual complementa la intensidad emocional de la canción.