Aylín Mujica sobre muerte de su primogénito: "Hoy mi corazón está devastado"

MIAMI.- Tras el fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, la actriz y presentadora Aylín Mujica rompió el silencio y recurrió a las redes sociales para expresar su dolor.

"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro,Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos los amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento. Te amo con mi vida, mi Mau querido".

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El joven Dj y productor musical de 31 años, conocido artísticamente como MAAHEZ, murió repentinamente en la isla caribeña de Barbado, adonde habría viajado para participar en un juego de béisbol. Transcendió que el primogénito de Mujica tenía neumonía y habría sufrido un infarto, reportó la prensa especializada.

Mauro era fruto del primer matrimonio de la actriz, con el músico cubano Osamu Menéndez.

La actriz, que se encontraba grabando el reality Top Chef VIP en Colombia, abandonó la competencia culinaria tras recibir la devastadora noticia.