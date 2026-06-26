Alicia Machado revela que familiares fueron afectados por terremotos en Venezuela

MIAMI.- La actriz y empresaria venezolana Alicia Machado confirmó que varios de sus familiares resultaron directamente afectados por el devastador terremoto doble registrado en Venezuela. Ante la gravedad de la situación, la ex Miss Universo se encuentra coordinando esfuerzos de asistencia humanitaria desde la ciudad de Miami.

Según explicó la artista, su hermano mayor perdió su vivienda tras el colapso del edificio donde residía, un evento que calificó como una experiencia profundamente traumática para todo su entorno. Asimismo, relató que su madre se vio obligada a evacuar de emergencia el inmueble que visitaba, y manifestó su preocupación por la situación de uno de sus tíos, quien permanece en condición de no localizado tras el movimiento telúrico.

"Muy difícil. Tengo un dolor de cabeza que no se me ha quitado. Estoy en comunicación con mucha gente que desafortunadamente han perdido familiares, que lo han perdido absolutamente todo, que los edificios y sus propiedades colapsaron. Es muy doloroso ver esto, es muy doloroso ver cómo aún se escuchan gritos bajo los escombros. Nunca sabes cómo te va a cambiar la vida en un segundo, gente que se despertó, porque era un día feriado en el país, iban a tener un día libre, y de repente esto los sacudió", dijo al programa Despierta América.

Frente a la catástrofe, Machado ha canalizado su apoyo a través de una alianza estratégica con la organización benéfica Global Empowerment Mission. Esta entidad se especializa en el diseño e implementación de programas de respuesta inmediata ante desastres naturales.

La empresaria destacó la importancia de colaborar con instituciones que cuentan con la infraestructura logística necesaria para garantizar que los recursos económicos y los suministros de rescate lleguen de manera oportuna a las zonas de mayor vulnerabilidad en Venezuela.