viernes 26  de  junio 2026
FAMOSOS

Alicia Machado revela que familiares fueron afectados por terremotos en Venezuela

En una entrevista concedida al canal de noticias NTN24, Alicia Machado detalló la difícil situación que atraviesan sus allegados en territorio venezolano

Alicia Machado.&nbsp;

Alicia Machado

Cortesía/ Telemundo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz y empresaria venezolana Alicia Machado confirmó que varios de sus familiares resultaron directamente afectados por el devastador terremoto doble registrado en Venezuela. Ante la gravedad de la situación, la ex Miss Universo se encuentra coordinando esfuerzos de asistencia humanitaria desde la ciudad de Miami.

El impacto familiar

En una entrevista concedida al canal internacional de noticias NTN24, Machado detalló la difícil situación que atraviesan sus allegados en territorio venezolano.

Lee además
La Reina Sofía.
REALEZA

Reina Sofía de España dona 20 mil euros a Venezuela tras terremotos
El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA BRITÁNICA

El Palacio de Buckingham se queda sin su principal inquilino: Carlos III

Según explicó la artista, su hermano mayor perdió su vivienda tras el colapso del edificio donde residía, un evento que calificó como una experiencia profundamente traumática para todo su entorno. Asimismo, relató que su madre se vio obligada a evacuar de emergencia el inmueble que visitaba, y manifestó su preocupación por la situación de uno de sus tíos, quien permanece en condición de no localizado tras el movimiento telúrico.

"Muy difícil. Tengo un dolor de cabeza que no se me ha quitado. Estoy en comunicación con mucha gente que desafortunadamente han perdido familiares, que lo han perdido absolutamente todo, que los edificios y sus propiedades colapsaron. Es muy doloroso ver esto, es muy doloroso ver cómo aún se escuchan gritos bajo los escombros. Nunca sabes cómo te va a cambiar la vida en un segundo, gente que se despertó, porque era un día feriado en el país, iban a tener un día libre, y de repente esto los sacudió", dijo al programa Despierta América.

Frente a la catástrofe, Machado ha canalizado su apoyo a través de una alianza estratégica con la organización benéfica Global Empowerment Mission. Esta entidad se especializa en el diseño e implementación de programas de respuesta inmediata ante desastres naturales.

La empresaria destacó la importancia de colaborar con instituciones que cuentan con la infraestructura logística necesaria para garantizar que los recursos económicos y los suministros de rescate lleguen de manera oportuna a las zonas de mayor vulnerabilidad en Venezuela.

Temas
Te puede interesar

Diseño de interiores para climas húmedos: materiales y soluciones para cocinas, baños y ventanas

Angelina Jolie dice que no tiene pareja desde divorcio de Brad Pitt

Rolling Stones reivindican el rock con nuevo álbum "Foreign Tongues"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miguel Díaz-Canel reaccionó a la tragedia en Venezuela con dos mensajes públicos centrados en la solidaridad y el seguimiento a la misión médica cubana, en medio de una amplia movilización internacional tras los terremotos.
CRISIS VENEZOLANA

Mensajes de Díaz-Canel por terremotos en Venezuela reavivan el análisis sobre el tono de La Habana

Con un video que compartió con las autoridades el joven Andres Abarrategui salvó la vida de Samuel Brito, un niño de 12 años residente de La Guaira.  video
ESPERANZA

Joven salva a niño atrapado entre los escombros, tras grabar video en La Guaira

Las donaciones están siendo recibidas en la sede de la organización, ubicada en 6090 NW 84 Ave, Miami, FL 33166, en el horario de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
SOLIDARIDAD

Sur de la Florida se moviliza en ayuda a las víctimas de los sismos en Venezuela

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

Asciende a 589 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis veta dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en las urnas

Te puede interesar

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. 
CONTINGENCIA

EEUU desbloquea recursos para labores de socorro por tragedia en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. 
ESTRECHO DE ORMUZ

Unos 115 buques y 2.500 marineros han sido evacuados de Ormuz

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis veta dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en las urnas

El exasesor de seguridad nacional John Bolton se declaró culpable y podría cumplir hasta cinco años de prisión por difusión de documentos confidenciales
JUICIO

Bolton, exasesor de seguridad nacional, se declara culpable por documentos clasificados

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, junto a otras personas vinculadas a la campaña de ayuda a los damnificados por terremotos en Venezuela.
SOLIDARIDAD

Doral activa cuatro puntos de acopio para damnificados de terremotos en Venezuela