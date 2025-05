American Music Awards otorga a Janet Jackson el premio Icon

La edición 2025 del galardón contará con Jennifer López como presentadora y se realizará en el Fontainebleau Las Vegas, el lunes 26 de mayo, Día de los Caídos. Los AMAS serán transmitidos en vivo por CBS Television Network y en Paramount+ en Estados Unidos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por American Music Awards (@amas)

Trayectoria

Janet Jackson es una de las artistas más influyentes de la era moderna. Su música le ha valido cinco premios Grammy, dos Emmy, un Globo de Oro, una nominación al Óscar, docenas de premios American Music Awards, MTV Video Music Awards y Billboard Music Awards.

También ha recibido elogios como actriz, incluyendo el premio NAACP a Mejor Actriz de Reparto.

Janet es autora publicada, bailarina, empresaria, filántropa y una de las artistas con mayores ventas en la historia de la música popular. Con ventas de más de 180 millones de discos en todo el mundo, Jackson se erige como una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos, con una serie de éxitos que han dejado una huella imborrable en la cultura pop.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por American Music Awards (@amas)

Actualmente, Jackson sigue causando sensación. Recientemente su canción Someone To Call My Lover se ha viralizado en redes sociales, lo que ha catapultado el sencillo nuevamente en las listas musicales, casi 24 años después de su lanzamiento original.

El tema ha alcanzado el puesto número 3 en la lista de canciones digitales de R&B, logrando un aumento del 1400% en las reproducciones bajo demanda en Estados Unidos en lo que va de año, según Luminate.

Someone to Call My Lover debutó originalmente en el puesto número 3 y fue el segundo sencillo de su séptimo álbum de estudio, All For You, que encabezó las listas.

La intérprete también iniciará el 21 de mayo una breve etapa de su residencia en Las Vegas, en el Resorts World Theatre para una serie de seis espectáculos.