Ángela Aguilar confiesa que el estrés la llevó a perder 10 kilos

MIAMI.- El último año ha sido una montaña rusa de emociones para Ángela Aguilar , no solo por los logros que ha alcanzado en su carrera sino también por la controversia que eclipsa su matrimonio con Christian Nodal . Y pese a contar con una red de apoyo importante, la artista confesó que no está exenta a los estragos que estas situaciones han generado en su salud.

"Perdí muchísimo peso, yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad, muchas cosas. Bajé como, ¿qué?, como 10 kilos (22 libras), 10 kilos en un mes", comentó en una entrevista que concedió al programa mexicano Ventaneando.

Aunque destacó que fijarse en su peso nunca ha sido algo importante, destacó que siempre ha hecho actividad física para cuidar su salud.

"Para mí el peso no ha sido tan importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí para mí es muy importante poder mover mi cuerpo. Y yo tengo unas cosas que, pues en mis articulaciones tengo muchos problemas. No sé, pues nací defectuosa. Entonces, me trato de mover mucho, trato de hacer mucho ejercicio para justamente fortalecer específicamente las rodillas", manifestó sin dar detalles sobre el padecimiento.

Salud mental

La exponente de la Dinastía Aguilar también compartió que últimamente ha dejado de salir a actividades rutinarias por temor a que la graben o le ataquen.

"Yo amo ir al súper, pero recientemente me ha causado mucha ansiedad salir al público. Mucha gente que me grababa en los pasillos y no era normal como de foto con alguien, sino era como que me grababan de lejos. Y me daban como unos ataques de ansiedad un poquito por ahí. Entonces yo dejé de ir al súper un rato", señaló.

Añadió que lo que antes parecía ser una experiencia cercana con seguidores, se convirtió en un momento negativo.

“Es algo que yo nunca había vivido, la verdad. Ha sido de meses para acá que, pues yo antes crecí en esto. Ahorita fue diferente porque se tornó tan negativo que antes yo no tenía eso. Y ahorita sí me da miedo porque la gente es muy cruel. Y hacen cosas feas y agresivas y ni me conocen, ¿no? Y con este disco me trae mucha alegría, me está impulsando muchísimo a salir un poco de donde estaba y estoy feliz”.

Sin embargo, Ángela explicó que gracias a la terapia ha podido retomar algunas actividades y se siente más segura.

"Ahorita yo justamente me guardé, me cuidé y ahorita siento que ya estoy en una situación mental mucho más segura, mucho más fuerte. Y creo que después de tanto golpe me hice más fuerte".