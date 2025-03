Ángela Aguilar a mujeres inmigrantes: "Merecen seguridad, dignidad, el derecho a soñar"

MIAMI.- Ángela Aguilar brilló en la gala del Billboard Women in Music 2025 , donde interpretó el éxito Cielito lindo, acompañada por miembros del coro comunitario Harmony Project, compuesto por adultos, niños y jóvenes de diversos orígenes, y además se alzó con el Breakthrough Award (Premio Revelación).

Durante la edición del Billboard Women in Music 2025, que se llevó a cabo en el YouTube Theater el sábado 29 de marzo, la menor de la dinastía Aguilar confesó que el último año estuvo marcado por retos profesionales, pero también por una gran adversidad personal; situación que la llevó a sentirse rota en medio del escrutinio mediático.

"Sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie.”, comentó.

En este sentido, Aguilar invitó a las jóvenes a luchar por su verdad, aunque el entorno les diga lo contrario.

"A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña para encajar en las ideas de alguien más sobre quién es ella, no lo hagas. En este mundo tratarán de escribir tu historia por ti; no los dejes. Canta tu verdad, y cuando te digan que te calles, si eso es lo que quieres, si realmente es lo que quieres, canta aún más fuerte".

"Cantaré por ustedes cada vez"

No obstante, el corazón del discurso estuvo en un contundente mensaje a las mujeres inmigrantes, por quienes alzó su voz.

"Quiero aprovechar este momento para alzar mi voz por las mujeres cuyas voces no siempre tienen un escenario, por las mujeres que dejan atrás todo lo que conocen cruzando fronteras con nada más que esperanza en sus corazones, solo para encontrarse viviendo en la incertidumbre y el miedo. Por las mujeres inmigrantes en este país que trabajan incansablemente construyendo y nutriendo, sacrificándose, y que aun así permanecen invisibles, sin ser escuchadas ni protegidas, esto es para ustedes. Yo las veo. Las honro. Ustedes merecen seguridad, dignidad, el derecho a soñar. Y si mi voz, mi música y mi presencia en este escenario pueden recordarles que no son invisibles, entonces cantaré por ustedes cada vez".

"Así que esta noche acepto este premio por cada mujer que alguna vez tuvo que romper barreras. Por mi abuela. Por mi madre, que es honrada esta noche. Y por cada mujer que ha allanado el camino para que cada niña pueda soñar. No nos estamos derrumbando. Estamos rompiendo barreras. Gracias, ¡y que viva México!", concluyó.