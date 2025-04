Cazzu desmiente especulaciones sobre relación de su hija con Ángela Aguilar

Ante los señalamientos, Cazzu fue enfática al desmentir las declaraciones de la comunicadora y aseverar que mantiene una relación cordial con el intérprete y solo vinculada a la niña.

"Nunca hubieron (sic) ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija", dijo al corresponsal del programa argentino LAM, durante la edición del 4 de abril.

Relación con Ángela Aguilar

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, señaló que ambos han logrado mantener acuerdos en pro del bienestar de su pequeña.

"Está bien, está protegida, la cuido, la crio con mucho amor y es una niña muy feliz".

Sobre Ángela Aguilar, Cazzu señaló que no tiene ningún problema con ella y espera que la relación que mantiene con su ex esté llena de felicidad.

"Yo no la juzgo, no me no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta si son felices, me encanta".

Ante el cuestionamiento sobre si el tema Con Otra está relacionada a la pareja mexicana dijo: "La música siempre está inspirada en algo, bueno, finalmente siempre es una fantasía (…) Ya te dije, hay que saber de dónde crear".