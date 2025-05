Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Entradas en www.arshtcenter.org.

Ina Peralta

La cantante venezolana llega al templo de la salsa, con una orquesta totalmente en vivo, bajo la dirección de Johan Escalante, para deleitar con temas que forman parte de su nueva producción musical como: Ni me preocupo, Que me digan loca y Comencemos de Cero, esta última grabada junto a Rafael Pollo Brito.

La cita es el viernes 6 de junio en El Maní Restaurant & Salsa Bar a las 8:00 p.m.. Boletos aquí.

Gente de Zona

Gente de Zona celebra su 25º aniversario con una anhelada presentación en el Kaseya Center. La cita es el sábado 7 de junio de 2025.

Entradas en www.kaseyacenter.com.

Escena

Venezuela 80 Pop

Una inmersión en la vibrante década de los 80 en Venezuela, donde la música pop fue un símbolo de una generación y una manifestación cultural que marcó a todo un país. César Muñoz ofrece un recorrido que revive los éxitos de artistas como Franco De Vita, Yordano, Ilan Chester y Karina.

Funciones el 31 de mayo a las 8:00 p.m., y el 1 de junio a las 6:00 p.m. en el Teatro Trail. Boletos aquí.

Huevos

La obra expone el trauma de Camilo con la palabra Castro, luego de que a su familia le tiraran huevos en los actos de repudio de los años 80. Sin embargo, Camilo deberá hacer frente a su shock cuando su hija se enamora de un hombre con ese apellido.

Del 30 de mayo al 22 de junio en el Teatro Trail. Boletos aquí.

Kabeto en Probanditoe

Kabeto presenta un show íntimo donde interactúa con el público para construir juntos con ellos un material de stand up ideal para su próximo show personal.

Desde el 30 de mayo hasta el 27 de junio en el Teatro Trail. Boletos aquí.

Mi muñeca Alina

Cuando una discusión separa a Sofía de su mejor amiga, la muñeca Alina decide aventurarse en busca de alguien que la aprecie de verdad. Su viaje la lleva a conocer a un peculiar duende guardián del medio ambiente y al travieso Coco Malo, que promete guiarla hacia una nueva compañera de juegos.

Nuevas funciones desde el 1 y 8 de junio en el Teatro Trail. Boletos aquí.

Artes visuales

Eduardo Abela: Homage to the Isaac and Betty Rudman Collection

La exposición recorre el legado artístico de uno de los pintores más influyentes de Cuba a través de una colección curada que abarca décadas, en la Galería de Bellas Artes Latin Art Core. Esta es la primera exposición del artista en Miami en cuatro décadas.

La exposición estará disponible hasta el 31 de mayo.

Literatura

Encuentro con Alejandra Daguerre

La psicóloga y autora Alejandra Daguerre se reunirá con sus seguidores en el Books & Books de Coral Gables para hablar de Madre Coraje: “Maternar la discapacidad - Abrazar la diversidad”, libro en el que aborda los zigzagueantes caminos de maternar un hijo con discapacidad.

La cita es el 1 de junio a las 7:00 p.m. La entrada puede adquirirse aquí.