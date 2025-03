"Con otra" de Cazzu genera reacciones de Belinda y Ángela Aguilar

"La que nada debe nada teme / Robado se va lo que robado viene / Tu papá y mamá debieron enseñártelo / Te enloqueces cuando él habla conmigo / Él me extraña y yo ni siquiera lo miro / Niña no tengo intenciones de quitártelo / Pero fuiste mala y todo se paga / No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama / Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada / No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra", reza la letra.