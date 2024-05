Arranca competición en Cannes con las mujeres en el centro de atención

"Es una forma de poner un rostro a las víctimas", afirmó la intérprete, de 52 años. "El cine tiene una función simbólica, casi divina. Ser la actriz principal de un filme que va a Cannes te da un estatus. Decir que las personas anónimas que están en la película serán los actores principales de una película en Cannes: es ese estatus el que me interesa", dijo a la AFP.

El cortometraje será proyectado en la apertura de la sección paralela Una Cierta Mirada y en una gran pantalla en la playa, accesible a todo el mundo.

El cine francés está inmerso en una oleada de denuncias contra abusos, en la estela del movimiento #MeToo que sacudió la industria en todo el mundo en 2017 tras el caso del poderoso productor Harvey Weinstein.

"Tesoro internacional"

La estrella de Hollywood Meryl Streep, de 74 años, será otra de las protagonistas del día y dará una charla en uno de los auditorios del certamen, como ya hicieron en otras ediciones Javier Bardem o Tom Cruise.

La legendaria actriz, con 21 nominaciones al Óscar y tres estatuillas, recibió la víspera una Palma de Oro honorífica por toda su carrera, que incluye títulos tan emblemáticos como Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie y Memorias de África.

"Les agradezco tanto que no se hayan cansado de mi cara", bromeó la intérprete ante una sala que la ovacionó en pie.

La actriz francesa Juliette Binoche no pudo contener las lágrimas al entregarle el premio.

"Si las contribuciones de las mujeres en la historia siguen siendo demasiado invisibles, las tuyas no lo son", dijo emocionada. "Eres un tesoro internacional. Cambiaste nuestra forma de ver a las mujeres en el mundo del cine... nos has dado una nueva imagen de nosotros mismas", agregó.

Hoy será también el día de Furiosa, una nueva entrega de la saga Mad Max, protagonizada por Anya Taylor-Joy, de 28 años y conocida por su papel en la serie Gambito de dama.

En esta precuela de la franquicia creada por George Miller, la actriz estadounidense, que se crió en Argentina y habla perfectamente español, da vida a una guerrera que es secuestrada por una banda de villanos y tiene que superar numerosas pruebas para sobrevivir.

Protagonistas femeninas de peso

La competición por la Palma de Oro se abre oficialmente con dos películas con protagonistas femeninas de peso.

Diamant brut, el debut de la francesa Agathe Riedinger, trata sobre las aspiraciones de una chica del sur de Francia para participar en un programa de telerrealidad. Es la única ópera prima en concurso.

The girl with the needle, de Magnus Von Horn, cuenta la historia de una mujer danesa que creó un centro clandestino de adopción en el Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial.

En total, 22 películas concurren por la Palma de Oro, cuatro de ellas dirigidas por mujeres, tres menos que en la edición anterior.

Pese a esta desproporción, la actriz y directora estadounidense Greta Gerwig, que preside este año el jurado del certamen, celebró en términos generales el aumento de la presencia de mujeres en la industria.

"Hace 15 años, no hubiera podido imaginar que habría tantas mujeres representadas en el mundo del cine", dijo la cineasta, de 40 años, que se convirtió el año pasado en la primera directora de una película, Barbie, que superó los 1.000 millones de dólares en taquilla.

FUENTE: AFP