Modelo venezolana acusa al estilista Giovanni Laguna de agresión

MIAMI.- La modelo Andrea del Val, portadora del título Miss Global Venezuela 2024, acusó en redes sociales al estilista Giovanni Laguna . Según lo expuesto por la joven, Laguna la agredió físicamente tras una confrontación en Cannes, Francia.

Según muestran videos que se han viralizado en internet, la modelo y el estilista mantenían una discusión. En un primer audiovisual se puede apreciar a Laguna aparece sentado en un sofá con un zapato en la mano y profiriéndole insultos como: "prostituta barata".

Por su parte, del Val lo insta a lanzar el zapato para que sus seguidores sepan quien es realmente y lo acusa de ser un promotor sexual.

En un segundo video, tomado desde otro ángulo, se ve a Laguna en el sofá con actitud de desinterés mientras Andrea continúa la discusión. De repente, el estilista se levanta con un lenguaje corporal hostil y va hacia la modelo. En ese momento, la grabación se detiene.

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En el tercer clip, compartido por la miss venezolana, la mujer muestra su rostro lleno de sangre y dice: "Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias".

La modelo presentó una denuncia ante las autoridades y posteriormente Giovanni Laguna fue arrestado. Las imágenes de la aprehensión también circulan en redes sociales.

Tras el escándalo, Andrea mantiene privado su perfil de Instagram.