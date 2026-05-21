jueves 21  de  mayo 2026
POLÉMICA

Modelo venezolana acusa al estilista Giovanni Laguna de agresión

La modelo presentó una denuncia ante las autoridades de Cannes, Francia, y posteriormente Giovanni Laguna fue arrestado

Andrea Carolina del Val, Miss Global Venezuela 2024.

Andrea Carolina del Val, Miss Global Venezuela 2024.

Captura de pantalla/Instagram/@ missglobalvenezuelaofficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La modelo Andrea del Val, portadora del título Miss Global Venezuela 2024, acusó en redes sociales al estilista Giovanni Laguna. Según lo expuesto por la joven, Laguna la agredió físicamente tras una confrontación en Cannes, Francia.

Suceso

Según muestran videos que se han viralizado en internet, la modelo y el estilista mantenían una discusión. En un primer audiovisual se puede apreciar a Laguna aparece sentado en un sofá con un zapato en la mano y profiriéndole insultos como: "prostituta barata".

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Por su parte, del Val lo insta a lanzar el zapato para que sus seguidores sepan quien es realmente y lo acusa de ser un promotor sexual.

En un segundo video, tomado desde otro ángulo, se ve a Laguna en el sofá con actitud de desinterés mientras Andrea continúa la discusión. De repente, el estilista se levanta con un lenguaje corporal hostil y va hacia la modelo. En ese momento, la grabación se detiene.

En el tercer clip, compartido por la miss venezolana, la mujer muestra su rostro lleno de sangre y dice: "Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias".

La modelo presentó una denuncia ante las autoridades y posteriormente Giovanni Laguna fue arrestado. Las imágenes de la aprehensión también circulan en redes sociales.

Tras el escándalo, Andrea mantiene privado su perfil de Instagram.

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