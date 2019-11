Arranca el rodaje de "Domina", serie sobre la antigua Roma con Rossellini

Con un guion de Simon Burke ('Zen','Fortitude'), la serie, que ha comenzado a rodarse a mediados de noviembre en los Estudios Cinecittà de Roma, está dirigida por McCarthy quien ha confesado estar "tremendamente emocionada por dar vida a este mundo rico y visceral".

'Domina' está protagonizada por Kasia Smutniak, que afirma estar "encantada de interpretar a un personaje tan complejo como Livia Drusila, una pionera en la defensa de los derechos de la mujer". "Fue una mujer dura, temida y a la vez querida, lo suficientemente fuerte como para sellar el destino del Imperio Romano", asegura la actriz.

Liam Cunningham da vida a Livio, el padre de Livia, mientras que Isabella Rossellini, interpreta a Balbina, una de sus primeras enemigas.

El reparto lo completan Matthew McNulty ('Misfits'), como el futuro emperador Cayo; Christine Bottomley ('The End of the F***ing World') como Scribonia; Colette Tchantcho ('The Witcher') como Antígona; Ben Batt ('Capitán América: El primer vengador') como Agripa; Enzo Cilenti ('Fuego gratuito') como Tiberio Claudio Nerón; y Claire Forlani ('¿Conoces a Joe Black?') dando vida a Claudia Octavia.

Aún no hay fecha de estreno para 'Domina', la serie de Sky que ha comenzado a rodarse a mediados de noviembre.