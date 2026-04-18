MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Celia Cruz ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026

La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden, informó la organización.

Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música y estilo han influido de manera directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical. Junto a ella serán homenajeados en esta categoría Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

En la categoría principal de intérpretes los artistas seleccionados para ingresar en el Salón de la Fama en 2026 son Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

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Acusan a Katy Perry de agresión sexual y ella lo niega

La actriz australiana Ruby Rose ha asegurado que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne hace 20 años, hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidense, que aseguró que son mentiras peligrosas e imprudentes.

Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose cuenta con un historial documentado de hacer acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas por los implicados.

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Victoria Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su hijo Brooklyn

Victoria Beckham se pronunció por primera vez sobre el distanciamiento que su hijo Brooklyn Beckham tomó de ella y de David Beckham. Fue durante una entrevista que concedió a The Wall Street Journal que la diseñadora abordó la realidad familiar que hoy enfrentan sin hacer mención a su nombre.

La cantante de las Spice Girls aseveró que por más de tres décadas han sido una familia pública, y pese a lo que algunos puedan pensar, ellos siempre han tratado de proteger a sus hijos.

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, el modelo y chef rompió el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, han querido arruinar su matrimonio.

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Organización benéfica demanda al príncipe Harry por difamación

El príncipe Harry ha sido demandado por difamación por Sentebale, la organización benéfica que cofundó en 2006 y de la cual se retiró el año pasado, reportó la prensa especializada.

Documentos judiciales revelaron que la demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Londres contra el duque de Sussex y Mark Dyer —un exmiembro del consejo de administración de la organización— el 24 de marzo, según informaron la BBC y Reuters. El cargo figura bajo la categoría de difamación: libelo y calumnia.

El Consejo de Administración y el director ejecutivo de Sentebale emitieron un comunicado el viernes 10 de abril, confirmando que habían iniciado acciones legales contra el príncipe Harry y Dyer. Un portavoz del duque de Sussex y de Mark Dyer negó las acusaciones.

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Blake Lively llama a Ryan Reynolds a testificar en juicio contra Justin Baldoni

Blake Lively ha citado a su esposo, Ryan Reynolds, para que declare como testigo a medida que su batalla legal contra Justin Baldoni avanza, reportó People.

En un nuevo documento judicial presentado el sábado 11 de abril, Lively, de 38 años, identificó a los testigos que desea que el jurado escuche antes de que den comienzo el próximo mes al juicio que involucra a los protagonistas de It Ends with Us. Se espera que Lively preste declaración, junto con Reynolds, de 49 años, y Baldoni, de 42.

Según el documento, se prevé que Reynolds testifique sobre la producción y promoción de la película, así como sobre las presuntas represalias y los daños que constituyen el eje central del caso. La lista de testigos en el caso incluye también a las coprotagonistas de Lively, Jenny Slate e Isabela Ferrer, así como a su hermana, Robyn Lively.

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