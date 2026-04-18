Presidente Trump afirma que se acerca "un nuevo amanecer para Cuba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

ARIZONA .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente al propósito de liberación del pueblo cubano y afirmó que "muy pronto" habrá "un nuevo amanecer para Cuba".

Sus declaraciones fueron en referencia a la posibilidad de que EEUU ejecute una operación militar contra el régimen de la Isla.

En Miami-Dade, comprendemos esta realidad de una forma que pocos pueden hacerlo. Llevamos la memoria, llevamos el dolor y también llevamos la responsabilidad de hablar con claridad y actuar con convicción

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"Contamos con muchísimos y extraordinarios cubanoamericanos —no creo que haya muchos en este público, la verdad—; pero si van a Miami, allí tenemos gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas con brutalidad, cuyas familias fueron asesinadas y víctimas de atrocidades; y ahora, observen lo que sucederá bajo esta nueva etapa", dijo.

Durante un acto en Phoenix, Arizona, como parte del evento conservador Turning Point USA, el jefe de Estado también se refirió a la intervención militar de EEUU en Irán y, ligando ideas, dijo que "esta gran fortaleza traerá consigo también un día que se ha esperado durante 70 años", reseña el portal web Diario de Cuba.

"Se llama un nuevo amanecer para Cuba", afirmó Trump.

Después de Irán, Cuba

A finales de marzo, el presidente Trump había señalado que una vez que concluyera el conflicto con Irán, "el siguiente sería Cuba".

En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, recalcó la necesidad del cambio de régimen en la Isla y de su sistema de gobierno para volver a apoyar al país.

Las declaraciones del presidente se producen luego de que el medio Axios revelara que funcionarios del Departamento de Estado de EEUU se reunieron en La Habana con altos cargos del régimen cubano, entre ellos el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", para instar a la defensa de las libertades democráticas y económicas y advertir sobre los riesgos de no seguir sus consejos.

La reunión, que habría tenido lugar el viernes 10 de abril, es calificada por Axios como "un hito diplomático, ya que es la primera vez que un avión del Gobierno estadounidense aterriza en Cuba desde la visita del presidente Obama hace una década, en un intento por lograr un acercamiento".

Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró al medio que se celebraron varias reuniones, pero no reveló la identidad de los participantes, salvo la de uno: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

FUENTE: Diario de Cuba