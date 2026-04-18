35 años después, Willy Chirino revive el himno del exilio cubano en versión sinfónica

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el legendario Willy Chirino, patriarca del sonido cubano, compartió reflexiones sobre la ocasión con la elegancia y la pasión que han marcado su trayectoria.

MIAMI. - Treinta y cinco años después de haber escrito una de las canciones más representativas del exilio cubano, Willy Chirino vuelve a mirarla con otros ojos, pero con la misma convicción. Esta vez no lo hace desde la nostalgia, sino desde la permanencia de un mensaje que, lejos de agotarse, encuentra nuevas formas de decirse.

En el campus de la Universidad Internacional de Florida (FIU), específicamente en la Wertheim School of Music, el cantautor dio vida a una versión sinfónica de “Nuestro día ya viene llegando”, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la institución. El resultado, más que una reinterpretación musical, se proyecta como un gesto de continuidad histórica.

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“Es muy emocionante para mí en muchos aspectos. Todos esos músicos que viste ahí no habían nacido cuando yo escribí esta canción”, confesó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. “Treinta y cinco años después, sigue tocando el corazón de muchos cubanos y también de personas que no lo son, dentro y fuera de la isla”.

La pieza, convertida en un símbolo de esperanza para varias generaciones, adquiere en esta nueva lectura una dimensión distinta. No solo por el lenguaje sinfónico, sino por el contexto en el que se inscribe: una comunidad que sigue mirando hacia Cuba con la misma ilusión de libertad.

Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida. Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida durante la grabación. IVÁN PEDRAZA - DLA

La iniciativa nació desde la propia FIU, que apostó por llevar la obra al formato sinfónico como una manera de acercarla a nuevas audiencias. Bajo la dirección de Javier Mendoza, el proyecto reunió talento joven que dialoga con una historia que no vivió, pero que entiende.

“Es un motivo de celebración y también de agradecimiento. Hay mucha gente que ha dedicado tiempo, esfuerzo y talento para que esto sea posible. Que hayan escogido esta canción tiene un significado muy especial para mí”, afirmó Chirino.

A lo largo de su carrera, el artista ha construido un repertorio sólido y trascendente, esencial para entender la identidad cubana en el exilio. Dentro de ese legado, “Nuestro día ya viene llegando” se erige como uno de sus himnos más representativos, presente en marchas, encuentros familiares y momentos íntimos en los que la distancia se hace más palpable

Para Chirino, la vigencia de la canción no es casual. “La letra no envejece, porque lo mismo que sentíamos hace treinta y cinco años lo seguimos sintiendo hoy”, explicó. “La esperanza de que ese día viene llegando es lo que la mantiene viva”.

Esa idea se refuerza en el cierre del tema, donde el propio artista reconoce una dimensión autobiográfica que trasciende lo individual. “Es una especie de biografía de mi vida, pero también de la vida de muchas personas que han tenido que salir de su país, dejarlo todo atrás y empezar de nuevo”, señaló.

En ese cruce entre experiencia personal y memoria colectiva radica la fuerza de una canción que ha logrado convertirse en espejo de una comunidad entera. No solo de cubanos, sino de todos aquellos que han vivido el desarraigo.

Consultado sobre lo que espera provocar esta nueva versión, Chirino fue claro: “Lo mismo que sintió la gente la primera vez: un mensaje de fe y esperanza. Esa fue la razón por la que escribí esta canción”.

La grabación, realizada el jueves 16 de abril en Miami, se proyecta ya como un momento significativo para el exilio cubano. No por la magnitud del montaje, sino por lo que representa: la confirmación de que hay símbolos que no se desgastan, solo se transforman.

Y en esa transformación, la música vuelve a hacer lo que mejor sabe: unir tiempos, generaciones y sentimientos en una misma melodía. Porque, como insiste la letra que hoy resuena con nuevos arreglos, hay una certeza que no se apaga.

Nuestro día viene llegando.