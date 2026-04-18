María Corina Machado ante miles de compatriotas: "Venezuela será libre porque así lo decidimos"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se dirige a sus seguidores en el escenario de la Puerta del Sol de Madrid el 18 de abril de 2026.

MADRID.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunió este sábado con miles de compatriotas durante un acto político en la Puerta del Sol de Madrid. Desde allí, aseguró: “Los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo: Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos”.

Machado, quien cumple una agenda política de varios días en España, instó a prepararse para "el día" del "reencuentro y la construcción" de Venezuela.

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Expresó: "Todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre", aludiendo al periodo de gobierno del chavismo en Venezuela, repartido principalmente entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este último fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos, junto a su esposa, el pasado 3 de enero y enfrenta cargos de narcoterrorismo.

"¡Para allá vamos!", dijo la también Premio Nobel de la Paz a los manifestantes.

"Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día", añadió la política de 58 años.

La dirigente venezolana puntualizó en el encuentro que hay tareas claras por delante: "Que no quede un venezolano que no esté organizado, que no empiece a hacer sus planes, que no quede un venezolano que se calle la voz en esta hora en que hay que elevarla con más fuerza, con el orgullo de ser venezolano.

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana, con unos 700.000 venezolanos instalados en el país.

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Medalla de oro

Antes de la manifestación con la diáspora venezolana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impuso la Medalla de Oro a María Corina Machado, mientras "el socialismo del siglo XXI está de guateque en Barcelona", en alusión a la cumbre progresista a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes latinoamericanos.

María Corina Machado e Isabel Díaz Ayuso "Madrid se convierte en la capital del mundo libre con María Corina Machado. Viva España. Viva Venezuela libre", dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso en X

"Nos dan lecciones quienes tienen dividido a su pueblo entre una pretendida lucha de clases, multiplicando la pobreza para que la culpa sea de una minoría rica y no de gobiernos que con sus decisiones hunden la economía de las familias y de los autónomos, los que hacen del recuerdo de cada uno memoria impuesta por ley de manera totalitaria", dijo Ayuso.

Además, Ayuso rechazó las "lecciones" de quienes "hasta hace ni un año" eran "cómplices" del régimen de Venezuela y "ganaban dinero con el sufrimiento del pueblo de Venezuela mientras sabían que había hambruna, desaparecidos y presos políticos maltratados". Mientras tanto, Madrid acogía a miles de venezolanos que buscaban libertad.

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FUENTE: Con información de El Mundo, AFP, Vente Venezuela, Europa Press