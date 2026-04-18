María Corina Machado: Trump puso en riesgo a ciudadanos de su país "por la libertad de Venezuela"

Desde España, María Corina Machado dijo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó "bien claro" que la fase final del plan concebido por EEUU contempla "una transición a la democracia con elecciones libres" en Venzuela

MADRID.- La líder opositora, María Corina Machado, dijo este sábado que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, arriesgó la vida de ciudadanos de su país por la democracia en Venezuela.

"Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump", respondió Machado, este sábado durante una conferencia de prensa en Madrid. Allí se le preguntó si no le decepcionaban las acciones de EEUU tras sacar del poder en una operación militar al exdictador Nicolás Maduro, en enero pasado.

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Añadió que los venezolanos siempre recuerdan y agradecen lo hecho por Trump, por lo cual no se arrepiente de haberle obsequiado su medalla del Premio Nobel de la Paz.

La dirigente, que cumple su tercer día de agenda en España, está convencida de que podrá regresar a su país cuando llegue el momento de celebrar elecciones libres tal y como marcan, aseguró, las directrices de las negociaciones entre Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela.

"Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento", dijo Machado sobre su retorno. Afirmó que Washington es "fundamental para avanzar en una transición democrática".

Sostuvo que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dejó "bien claro" que la fase final del plan concebido por Estados Unidos contempla "una transición a la democracia con elecciones libres", momento en el que planea regresar al país.

La política puntualizó que la única garantía de estabilidad en Venezuela son unas elecciones limpias y libres. Expresó que no hay justificación para impedir que la sociedad venezolana "se exprese" en unos comicios.

Asimismo, abordó su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien confirmó el viernes que había ofrecido a la líder opositora la posibilidad de verse las caras. Machado se refirió escuetamente a la cumbre progresista de Barcelona en la que Sánchez participa junto a otros líderes internacionales.

"Yo creo que lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes, líderes políticos, de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente", explicó.

Delcy Rodríguez representa el "terror"

Por otra parte, la líder opositora venezolana cargó este sábado al presidente colombiano, Gustavo Petro, de estar entre los "actores o fuerzas que buscan desesperadamente excusas, maniobras, para impedir que avance el proceso electoral en Venezuela".

Petro pidió un "gobierno de concertación" en Venezuela entre la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la oposición.

"Delcy Rodríguez representa el caos, Delcy Rodríguez representa la violencia, Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror", subrayó María Corina Machado.

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FUENTE: Con información de AFP/EFE/Europa Press