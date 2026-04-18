Exhibidores de cine muestra escepticismo ante promesas de Paramount

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

LAS VEGAS.- Paramount Skydance, en medio de una negociación para adquirir el legendario estudio Warner Bros., aseguró esta semana a los dueños de salas de cine que la fusión no perjudicará al ya mermado sector, sino que le dará impulso.

En la CinemaCon, la convención anual de la industria del cine y el entretenimiento, Paramount enfatizó su compromiso con la pantalla grande en un video promocional dirigido por Jon M. Chu y narrado por Tom Cruise.

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"El futuro es Paramount. Y el futuro se ve muy bien desde aquí", afirmó Cruise mirando a Hollywood desde lo alto de la torre de agua que simboliza a la compañía.

Poco después, el director ejecutivo de la firma, David Ellison, abordó los temores de recortes en la producción cinematográfica si la compra se concreta.

"Vine aquí hoy porque quería verlos a todos a los ojos y darles mi palabra. Una vez fusionados con Warner Bros. vamos a hacer un mínimo de 30 películas por año", afirmó, y garantizó 45 días de proyección exclusiva en salas antes de ir al streaming.

Pero su mensaje fue recibido con cautela.

"Disney dijo cosas muy similares cuando estaba adquiriendo 20th Century Fox", dijo a la AFP Matthew Hoopfer, de la cadena de cines Studio C, con sede en Michigan.

Y "20th Century Fox era un estudio grande. Tenían unas 10, 12 películas por año. Creo que en la presentación de Disney (este año) había cinco o seis películas", añadió.

Hoopfer advirtió que la historia mostró que "no es fácil" mantener el nivel de producción cuando una empresa crece. "¿Seguirán comprometiéndose con 30 películas si unas cuantas no responden como creen? Soy escéptico", dijo.

"El elefante en la sala"

Paramount Skydance planea adquirir el conjunto de Warner Bros. Discovery en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares, tras superar a Netflix en una dura guerra de ofertas.

La pugna por Warner Bros. emergió justo cuando el estudio atravesaba un momento triunfal de taquilla y crítica.

Su cinta "Una batalla tras otra" ganó este año el Óscar a mejor película. Y otra película suya, Sinners, fue la contendora en los premios de la Academia y en el resto de la temporada.

En la CinemaCon, Warner Bros evitó hablar de la negociación con Paramount, un silencio que profundizó la preocupación de algunos empresarios.

"El clásico elefante en la sala, nadie quiere mencionarlo", comentó Scott Treutlin, exhibidor basado en Nueva York, quien apreció que Paramount sí lo hiciera.

Ellison "parecía sincero (...). Obviamente nunca se sabe. Pero es algo muy osado de decir y luego echarse atrás", dijo.

Más películas

La taquilla norteamericana superó varias veces los 11.000 millones de dólares por año en la década pasada. Pero desde la pandemia de covid y la explosiva expansión del streaming no ha logrado alcanzar los 9.000 millones.

Sin embargo, los pronósticos son buenos para 2026, que ya registró un sólido primer trimestre.

El optimismo era palpable en los pasillos de la CinemaCon, en donde se escuchaba la misma tonada: para tener más audiencia, es necesario tener más películas.

Y esto es precisamente lo que la fusión Paramount-Warner Bros. podría amenazar, alertó Cinema United, la principal asociación de dueños y operadores de salas de cine del mundo.

Michael O'Leary, presidente del gremio, dijo en un comunicado a la AFP que la presentación de Ellison "no fue suficiente" para atender sus preocupaciones.

Si bien los exhibidores aplauden lo que parecen leer como buena voluntad de parte de Ellison, temen que la financiación externa que requiere la compra complique los planes de producción cinematográfica.

"Con la cantidad de deuda que va a tener esta empresa combinada será un desafío enorme atender ese monto y aun así poder mantener los requerimientos de capital necesarios para sacar adelante 30 películas", señaló Bryan Sieve, presidente de Odyssey Cinemas en Dakota del Sur.

"Esperamos que puedan lograrlo", dijo.

Chance Crusenberry, dueño de un autocine histórico en Virginia, coincidió.

"Si quieren tener éxito y quieren que nosotros tengamos éxito y que los cines sigan abiertos, tienen que cumplir", afirmó.

FUENTE: AFP