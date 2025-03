Arranca la 97ª edición de los Óscar, que prometen reñida final entre "Anora" y "Cónclave"

HOLLYWOOD.- Con un homenaje al cine, que incluyó un número musical a cargo de Ariana Grande y Cynthia Erivo, arrancó este domingo en Hollywood la 97ª edición de los premios Óscar, que promete una final de tensión entre "Anora" y Cónclave".Grande, ataviada en un brillante vestido rojo entonó "Somewhere Over the Rainbow", y recibió en el escenario a su coestrella de "Wicked", Cynthia Erivo, para interpretar otras piezas, entre ellas el éxito de la cinta "Defying Gravity".