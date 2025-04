Artista español debuta en Broadway con musical ganador del Tony

Matthew Murphy | Cortesía iVoice Communications Inc

Matthew Murphy | Cortesía iVoice Communications Inc

El actor y bailarín español Pepe Muñoz actúa en Moulin Rouge! The Musical , pieza ganadora del premio Tony.

MIAMI.- El actor y bailarín español Pepe Muñoz cautiva al público de Broadway con su dinámica interpretación de Santiago en Moulin Rouge! The Musical , ganador del premio Tony. Aunque la llegada de Muñoz a Nueva York es reciente, su camino hacia Broadway ha sido una trayectoria de años, definida por la perseverancia, el orgullo cultural y el poder de ser hispano.

En Moulin Rouge! The Musical, Muñoz interpreta a ‘Santiago’, un personaje argentino lleno de pasión y profundidad emocional, un papel que le permite explorar la riqueza de la cultura hispana ante una audiencia global. Aunque es español, Muñoz abraza la identidad hispana en un sentido más amplio y dice que la lleva con orgullo cada vez que sube al escenario.

"Ser hispano no es una experiencia única", dice. "Pero hay un espíritu que compartimos: una intensidad emocional, un sentido del ritmo y el alma, y un profundo respeto por la tradición. Broadway necesita más de eso".

Encontrar poder en la identidad

Muñoz no es ajeno a superar obstáculos. Uno de los desafíos más constantes en su carrera ha sido su acento. "La gente escucha mi acento antes de escuchar mi voz", dice. "Pero nunca me he sentido avergonzado por ello. Todos tienen acento: estadounidenses, británicos, argentinos. Es parte de quién eres. Mi acento cuenta mi historia".

A pesar de esos desafíos, Muñoz nunca permitió que las dudas definieran su camino. "Nunca me sentí excluido, pero sí subestimado", dice. "Aun así, siempre he creído que si eres fiel a ti mismo, encontrarás tu lugar".

Hoy en día, está comprometido no solo con su propia interpretación, sino también con abrir puertas a otros artistas hispanos. "La representación importa, no solo en el escenario, sino también detrás de bambalinas, en los procesos de selección de elenco, en el liderazgo. Necesitamos más voces hispanas dando forma al futuro de Broadway".

Una estrella en ascenso con un propósito

Con una carrera que abarca escenarios internacionales de danza, televisión y moda, Muñoz ha demostrado ser polifacético. Pero este momento en Broadway marca un punto de inflexión: una plataforma para hablar, inspirar y liderar.

"Broadway es más que un sueño; es una responsabilidad", dice. "Quiero mostrar a los jóvenes artistas hispanos que no tienen que cambiar quiénes son para pertenecer aquí. Sus historias, sus acentos, su cultura... todo es parte de lo que hace a este escenario más hermoso".