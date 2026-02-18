miércoles 18  de  febrero 2026
Taylor Swift lidera ventas mundiales de álbumes por cuarto año consecutivo

La intérprete de Shake It Off, de 36 años, supera en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanza su mejor posición hasta la fecha

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Frazer Harrison/Vía Getty Images

LONDRES.- La cantante estadounidense Taylor Swift fue la artista que más álbumes vendió en el mundo en 2025 por cuarto año consecutivo y por sexta vez en total, anunció este miércoles la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

La distinción reconoce al artista con mejores cifras en ventas de álbumes y sencillos, ya sean digitales, físicos o en streaming, durante todo un año natural. Sin embargo, no se comunica el volumen total de ventas de cada uno de los artistas.

El cuarteto Il Divo. 
Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 
Hilary Duff habla sobre distanciamiento con su hermana, Hailey Duff

La intérprete de Shake It Off, de 36 años, supera en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanza su mejor posición hasta la fecha y se sitúa por tercer año consecutivo en el top cinco mundial. En tercer lugar está el rapero canadiense Drake.

En octubre Swift publicó su duodécimo álbum, The Life Of A Showgirl, que registró la mejor semana de estreno del año, así como la mejor de toda su carrera.

"El sexto premio IFPI Global Artist of the Year otorgado a Taylor Swift es un logro verdaderamente histórico", declaró Victoria Oakley, presidenta de la federación, con sede en Londres, citada en el comunicado.

Lista completa

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, que actuó en el espectáculo de descanso de la Super Bowl y recientemente triunfó en los premios Grammy, se sitúa en el quinto puesto, por delante del rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Estos son los diez artistas que más álbumes vendieron en 2025:

1. Taylor Swift

2. Stray Kids

3. Drake

4. The Weeknd

5. Bad Bunny

6. Kendrick Lamar

7. Morgan Wallen

8. Sabrina Carpenter

9. Billie Eilish

10. Lady Gaga

FUENTE: AFP

