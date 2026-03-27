Axel Thomas honra a Rubby Pérez con un merengue típico

MIAMI.- A casi un año de la partida de Rubby Pérez, quien fuera su amigo y colega, Axel Thomas, lo recuerda con un merengue típico en su honor.

Para honrar al icónico cantante, fallecido el 8 de abril en el trágico derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo , Axel reeditó tres canciones y las fusionó en un tema que tituló Homenaje típico a Rubby Pérez.

Las elegidas para el tributo fueron Sobreviviré, De color de rosa y Volveré.

“Es una forma de mantenerlo presente y no olvidar nunca quien fue y lo que significó para nosotros, la nueva generación. Era muy buena persona. Fue una gran pérdida”, expresó Axel Thomas en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Fue un tanto difícil elegir las canciones. Sobreviviré fue una canción que lo marcó muchísimo emocional y personalmente y por eso decidió grabarla. De color de rosa fue una canción que él escuchó en el festival de la OTI. Y desde entonces se enamoró de la canción y decidió hacerla en merengue. Y Volveré fue el primer tema que dio a conocer su carrera y trayectoria como vocalista del grupo de Wilfrido Vargas. Entonces, tratamos de que fueran buenas canciones suyas y que también hayan significado mucho para él”, agregó sobre el proceso creativo del tema tributo.

Recordó cómo surgió la amistad que le unía a Rubby Pérez, a quien conoció dos décadas atrás cuando integraba una agrupación juvenil.

“Formé parte del grupo Top 4 y grabamos con él una versión remix del tema de Amanda Miguel Así no te amará jamás. Así empezó la cercanía que tuvimos hace unos años. Tuvimos muy bonita amistad, una muy buena relación”, contó.

“Él fue más que mi mentor, me apoyó en lo profesional y en lo personal. Un dato curioso es que a los veintitantos años me dio un inicio de derrame. Perdí movilidad en la parte izquierda. Y él fue de las pocas personas que estuvieron conmigo, incluso, me invitó a cantar con él en el festival del merengue en la Rep. Dominicana ese año. Yo fui con un bastoncito. Él me apoyó emocional y profesionalmente. Cuando cantaba con él, decía que yo era su hijo, porque la tesitura de mi voz y la suya eran muy similares”.

Tributo a un ícono

Pero capturar la esencia de Rubby Pérez en este homenaje no fue tarea fácil.

“El mayor reto de hacer estos tres temas en uno fue, no el parecerme a él, sino hacer algo de calidad y que sea reconocido como un bonito homenaje que recuerde su trayectoria, su legado, su música, lo que nos ha dejado a nosotros, la siguiente generación del merengue típico y tradicional. Me da mucho sentimiento recordar cosas de él, pero el poder recopilar estas canciones y hacerle un homenaje con tanto respeto, cariño y dedicación, me hace sentir súper orgulloso. Y espero que dondequiera que esté, sé que está en el cielo, se sienta orgulloso del trabajo que hicimos”, expuso.

Sobre algo especial que ocurriera durante la grabación del tema, comentó:

“Yo soy muy espiritual, creo mucho en los ángeles y en la reencarnación, que venimos de otras vidas. Y cuando estaba grabando el homenaje, sentía una presencia especial en cada momento. Y le decía: ‘sé que estás aquí, sé que estás sintiendo esto y sabes el cariño y la pasión con la que lo estamos haciendo’”.

“Fue muy difícil elegir entre las canciones que el grabó o popularizó. El primer medley duraba siete minutos, porque pusimos cuatro. Yo sé que, si él pudiera escucharlo, se echaría a reír, porque uno de sus deseos era que yo avanzara en mi trabajo en la música”.

Un ejemplo a seguir

Axel Thomas y su mentor atravesaron situaciones semejantes en la juventud, experiencias en común que los acercaron. El cantante, conocido como la voz más alta del merengue, sufrió un accidente a los 15 que lo dejó sin caminar por casi dos años y lo hizo abandonar el béisbol por la música. Axel tuvo que pausar su carrera artística dos décadas atrás por cuestiones de salud.

“Hace 20 años, tuve un comienzo de derrame por falta de oxígeno en el cerebro. Me retiré de la música, pero él siempre estuvo ahí, me llamaba, cuando tenía una presentación, me mandaba a buscar para cantar con él. Nunca olvidaré que cuando me vio enfermo, me dijo que mi talento sobrepasaba cualquier limitación física o enfermedad. Otra cosa que me decía era que solo me trasnochara por trabajo, que no tomara alcohol, ni usara drogas ni me enfocara en las mujeres, solo en el trabajo. Me aconsejaba, no perdía su autenticidad ni su voz”, recordó.

“Para mí fue como un padre, un ejemplo a seguir en mi carrera en la música. Necesitamos más personas o artistas como Rubby, que apoyen el talento joven. Creo que hace falta que los merengueros ya establecidos en el país se preocupen un poco más de apoyar a las nuevas generaciones, para que surjan muchos como yo que quieran seguir su legado”.

Antes de llegar a ser miembro de agrupaciones, debutó en un festival de nuevos talentos en su país natal.

“Inicié en el festival Buscando el Éxito, en Rep. Dominicana, de ahí formé parte de Top 4 y luego firmé con Cacao Records, la disquera con la que hice mi primera producción de merengue. Pero me enfermé y tuve que para por unos cinco años”, contó.

Sello propio

Su identidad musical está arraigada en lo tradicional, por eso se propone continuar exportando el género que defiende, el merengue típico, conocido popularmente como el perico ripiao.

“El merengue típico ahora mismo es el que se está trabajando y dando a conocer mundialmente. Yo soy uno de los primeros exponentes que está sacando el merengue fuera del país. La diferencia está en el acordeón, que también está en el vallenato. Es algo en común que también tienen México y Colombia. A través del acordeón se unificaron culturas. Fui el primer merenguero típico en llevar ese sonido a emisoras de Bogotá. Fui invitado al Palacio Presidencial”, dijo.

“Lo que perdura es lo tradicional, es lo que tiene sentido y consciencia musical. Porque hoy hay música que se escucha y es desechable, pero hay otra de anteaños que aun la recuerdas. Creo que el éxito de una canción está en el sentimiento que se le impregne y la veracidad”.

El tema homenaje a Rubby Pérez, que ya está en las plataformas, es la carta de presentación de su próximo disco, que verá la luz próximamente.

“Es el primer sencillo de mi álbum que sale a finales de mayo. Te equivocaste es uno de los seis temas que compuse. No me olvides, que también fue inspirado en una historia vivida, es otro que grabé. También está un cover que hice de la canción Hacer el amor con otro. Además, estamos trabajando en una colaboración”, adelantó sobre la producción.

Rubby Pérez quedó atrapado bajo los escombros tras el colapso del techo de Jet Set, donde se reportaron 235 muertes. El fallecimiento del artista fue confirmado tras horas de búsqueda y rescate.