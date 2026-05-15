Cineasta iraní Farhadi condena la guerra en Oriente Medio durante festival de Cannes

El cineasta iraní Asghar Farhadi asiste a una rueda de prensa para la película "Histoires Paralleles" (Historias Paralelas) en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, al sur de Francia, el 15 de mayo de 2026.

CANNES.- El director iraní ganador del Óscar Asghar Farhadi condenó el viernes tanto la muerte de civiles en los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país como la "masacre" de manifestantes por parte de la República Islámica.

Farhadi, que viajó desde Teherán la semana pasada, mantuvo una postura delicada al ser interrogado sobre los acontecimientos en su país, afectado por la guerra, durante el Festival de Cannes, donde se estrenó su última película en francés, Parallel Tales (Historias paralelas).

Al referirse a dos "acontecimientos trágicos" de este año, Farhadi mencionó "la muerte de muchas personas inocentes, niños y civiles que murieron durante la guerra, durante el ataque que sufrió Irán".

"Y antes de esta guerra, murió también un gran número de manifestantes, personas que salieron a las calles a protestar, igualmente inocentes, y que fueron masacradas", añadió.

"Todo asesinato es un crimen. Desde ningún punto de vista, ni con ninguna justificación, puedo aceptar que se le quite la vida a alguien, ya sea en una guerra, una ejecución o la masacre de manifestantes", resaltó.

Guerra

Irán está en guerra con Israel y Estados Unidos desde el 28 de febrero, aunque desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego.

Desde el inicio del conflicto, Teherán intensificó las ejecuciones, especialmente en casos relacionados con presunto espionaje o cargos de seguridad nacional.

Irán se vio sacudido por enormes protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto máximo en enero.

El gobierno reconoció más de 3.000 muertes durante las protestas, pero atribuyó la violencia a "actos terroristas" organizados por Estados Unidos e Israel.

Grupos de derechos humanos e investigadores fuera de Irán estiman que entre 7.000 y 35.000 personas murieron por disparos indiscriminados de las fuerzas de seguridad.

Activismo

Los cineastas en Irán enfrentan estrictas normas de censura y una presión constante de las autoridades. Varios directores destacados, desde Jafar Panahi —ganador de la Palma de Oro en Cannes el año pasado— hasta Mohamad Rasulof, fueron encarcelados o forzados al exilio.

Farhadi ganó dos premios Óscar a la mejor película extranjera por A Separation (Una separación) en 2011 y The Salesman (El Cliente), en 2016.

Parallel Tales, una historia sobre el voyeurismo y el arte en París —con un elenco francés de primer nivel—, recibió críticas decepcionantes tras su proyección en Cannes el jueves.

La revista especializada Screen la calificó de "enrevesada y superficial", mientras que Variety la describió como "extrañamente confusa".

FUENTE: AFP