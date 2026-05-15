viernes 15  de  mayo 2026
MODA

Gigante francés LVMH vende la marca de moda Marc Jacobs a WHP Global

WHP Global también se ha asociado con el holding G-III, propietario de DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel o Vilebrequin

Marc Jacobs y Rachel Sennott asistieron a la Gala del Met de 2026, que celebra el Arte del Vestuario, en el Museo Metropolitano de Arte el 4 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Marc Jacobs y Rachel Sennott asistieron a la Gala del Met de 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte el 4 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP / Dimitrios Kambouris

NUEVA YORK.- Después de casi treinta años bajo el ala del gigante francés del lujo LVMH, la marca Marc Jacobs pasará a finales de año a manos de la compañía de inversiones WHP Global y el holding G-III, una transacción estimada en mil millones de dólares.

LVMH, dirigido por Bernard Arnault, y WHP Global, propietario de marcas como rag & bone, G-Star o Vera Wang, anunciaron en un comunicado conjunto el jueves por la noche un acuerdo para la cesión de Marc Jacobs. No especifican el monto.

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WHP Global también se ha asociado con el holding G-III, propietario de DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel o Vilebrequin, lo que valora estos activos en aproximadamente mil millones de dólares.

La marca Marc Jacobs mantendrá a su diseñador estadounidense de 63 años como director creativo una vez finalizada la transacción, probablemente a finales de año, una vez obtenidos los permisos necesarios.

"Siempre le estaré agradecido a Bernard Arnault por su apoyo, su convicción y su confianza en mí durante los últimos treinta años", reaccionó Marc Jacobs, quien fundó su marca en 1984, citado en el comunicado.

Antes de dedicarse exclusivamente a su marca, el diseñador estadounidense fue durante 16 años, de 1997 a 2013, el director artístico de Louis Vuitton, marca insignia de LVMH.

Una "visión única"

Bernard Arnault rindió homenaje a la "creatividad y la visión única" del estilista estadounidense, cuyo "impacto en el mundo de la moda es innegable".

La marca Marc Jacobs tuvo una buena racha a principios de los años 2000, pero luego cayó en declive. Según varios medios, ha vuelto a obtener beneficios.

LVMH la compró en 1997. WHP Global precisa que su cifra de negocios superará los 9.500 millones de dólares con este nuevo integrante en su cartera.

El grupo formará con G-III una sociedad conjunta a partes iguales, que poseerá la propiedad intelectual de Marc Jacobs, indicó G-III Apparel Group en otro comunicado. Precisa que su inversión ronda los 500 millones de dólares, financiados en efectivo y mediante un préstamo.

Según el comunicado de LVMH y WHP Global, el acuerdo también prevé que G-III "compre y gestione ciertas partes de la actividad", como la venta directa y al por mayor.

"Esta transacción subraya nuestro compromiso a largo plazo de construir un portafolio diversificado de marcas emblemáticas", afirma Morris Goldfarb, director de G-III, citado en el comunicado de su empresa.

En las operaciones electrónicas después del cierre de la Bolsa de Nueva York, la acción de G-III cedía un 0,10%.

Número uno mundial del lujo (Louis Vuitton, Dior, Céline, Moët Hennessy...), LVMH ha publicado para 2025 un beneficio neto en retroceso del 13 % (a 10.900 millones de euros) para unas ventas en descenso del 5 %.

El gigante francés se desprendió en septiembre de 2024 de Off-White, casa fundada en 2012 por el antiguo director artístico de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, Virgil Abloh, fallecido en 2021.

En enero de 2025, la diseñadora británica Stella McCartney compró la participación minoritaria (49 %) que LVMH tenía en su empresa.

Un año después, en enero de 2026, vendió sus actividades de Duty Free Shops (DFS) en China a CTG Duty-Free, un importante operador de la venta en los lugares de transporte, cuya sede está en Pekín.

FUENTE: AFP

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