Bad Bunny bate récord de audiencia en espectáculo del Super Bowl

Según los datos oficiales, el "Conejo Malo" reunió a 135,4 millones de personas frente a la pantalla, superando hitos de leyendas de la música anteriores

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-El Super Bowl LX no solo será recordado por la victoria de los Seattle Seahawks sobre los Patriots de Nueva Inglaterra, sino por el momento en que la cultura latina se apoderó del escenario global. El domingo 8 de febrero Bad Bunny hizo historia al romper todos los registros de audiencia previos.

El artista puertorriqueño logró lo impensable: conquistar el récord histórico de espectadores a pesar de cantar únicamente en castellano durante toda su actuación.

Según los datos oficiales, el "Conejo Malo" reunió a 135,4 millones de personas frente a la pantalla, superando hitos de leyendas de la música anteriores.

El impacto de esta presentación reconfigura la lista de los espectáculos más vistos en la historia del evento, la cual queda encabezada ahora por Bad Bunny (2026) con 135.4 millones de espectadores, seguido por Kendrick Lamar (2025) con 133.5 millones, Michael Jackson (1993) con 133.4 millones, Usher (2024) con 129.3 millones y Rihanna (2023) con 121.017 millones.

Completan este prestigioso listado Katy Perry (2015) con 118.5 millones, Lady Gaga (2017) con 117.5 millones, Coldplay (2016) con 115.5 millones, Bruno Mars (2014) con 115.3 millones y Madonna (2012) con 114 millones de espectadores.

¿Reciben los artistas un pago por presentarse en el Super Bowl?

Aunque parezca sorprendente para un evento que genera miles de millones de dólares, la NFL no paga a los artistas principales por su actuación en el medio tiempo.

La política de la liga es cubrir exclusivamente los costos de producción (que pueden oscilar entre los 10 y 15 millones de dólares) y los gastos de traslado. No se conoce aún cuánto fue el presupuesto del show de Bad Bunny.

Sin embargo, el verdadero "pago" es la exposición masiva. Tras el show, es común que los artistas vean un incremento de más del 400% en sus reproducciones en plataformas digitales y un aumento masivo en la venta de boletos para sus giras mundiales.

Para Bad Bunny, este récord de audiencia es la mejor campaña publicitaria posible en medio de una subida de números importante en plataformas de streaming tras su victoria en los Grammy 2026.

