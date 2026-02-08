lunes 9  de  febrero 2026
ENTRETENIMIENTO

En imágenes: Bad Bunny monta la fiesta latina en el Super Bowl

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny prendió una fiesta en su muy esperada presentación del medio tiempo en el Super Bowl

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
Lady Gaga actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

Lady Gaga actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

AFP
Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

Ricky Martin actúa en el medio tiempo del Super Bowl.

AFP
Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026. &nbsp;

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

 

AFP
Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny y Lady Gaga actúan en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

AFP

SANTA CLARA, EEUU.- El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny prendió una fiesta en su muy esperada presentación del medio tiempo en el Super Bowl de la liga de football americano este domingo en Santa Clara, California.

El Conejo Malo alborotó con su éxito "Tití me preguntó" el estadio Levi's, con espacio para unos 75.000 espectadores, que cambió su grama por una plantación de caña, con carritos de comida, al más puro estilo latino.

Lee además
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
ENTRETENIMIENTO

Puerto Rico espera orgullosa el show de Bad Bunny en el Super Bowl
Un vehículo eléctrico Jaguar autónomo de Waymo, decorado con un gráfico de fútbol americano, se ve sorteando un obstáculo durante el fin de semana del Super Bowl de la NFL en San Francisco, California, el 7 de febrero de 2026.
Fútbol

Cifras llamativas para el Super Bowl LX

Vestido de blanco, con el número 64 y OCASIO en la espalda, la estrella del reguetón montó un popurrí con sus éxitos "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR", mientras estrellas como Cardi B, Jessica Alba y Pedro Pascal bailaban en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Benito Antonio Martínez Ocasio, quien ya había saboreado el Super Bowl como artista invitado junto a Shakira y Jennifer López en 2020, llegó al evento cumbre del deporte estadounidense tras conquistar hace una semana un histórico Grammy al Álbum del año por su aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el primer trabajo en español en llevarse ese gramófono.

La presentación, vista por más de 120 millones de espectadores, generó mucha expectativa tanto entre los críticos, como en los fans del reguetonero que, con 89 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha sido proclamado por la plataforma como el más reproducido en cuatro años, superando a titanes con legiones de seguidores como Taylor Swift.

De un lado, están quienes cuestionaron la elección de un artista que solo canta en español en momentos en que Estados Unidos es territorio de una arremetida antinmigración, impulsada por su presidente Donald Trump, que ha hecho de la comunidad latina un blanco.

Del otro, los latinos que, reguetoneros o no, abrazaron como una reivindicación al puertorriqueño de 31 años, quien ha conquistado el mundo manteniéndose fiel a sus raíces y a su idioma, y cuyo más reciente trabajo musical es una oda musical y temática a su Puerto Rico natal.

"Amor y unidad"

"La importancia que tiene odo esto está relacionado con el contexto político y cultural por el que está pasando Estados Unidos", dijo a la AFP Agnes Lugo-Ortiz, profesora asociada de literatura latinoamericana de la Universidad de Chicago.

No es la primera vez que un extranjero asume el espectáculo, recordó Lugo-Ortiz enumerando actos previos como Coldplay, Rihanna o la colombiana Shakira.

"Nadie ha pensado que eso ha sido antiamericano, (...) eso nunca ha sido un problema", dijo la académica.

Bad Bunny nació en Vega Baja, una ciudad de Puerto Rico, hijo de un padre camionero y una maestra. De un coro infantil, Benito saltó a componer en su computadora canciones que se volvieron virales en la plataforma Soundcloud y lo pusieron en la mira de los cazatalentos.

Trabajaba empacando compras en un supermercado cuando recibió la primera llamada de un disquera. Desde entonces, el músico inició una racha que parece imparable.

Su parada en el Super Bowl, que enfrenta a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, es una pausa en su gira internacional, que no contempla fechas en Estados Unidos por temor a que sus conciertos fuesen blanco de la policía migratoria.

El tour fue antecedido por una taquillera residencia de tres meses en Puerto Rico.

A pesar de la avalancha de críticas, Bad Bunny no se ha mostrado intimidado.

Al recibir uno de los tres gramófonos que ganó la semana pasada en Los Ángeles, Benito disparó contra la policía migratoria del gobierno federal, en uno de sus pronunciamientos más políticos hasta la fecha.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", dijo el responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado por ser considerado muy sexual.

Pero en Santa Clara, el jueves, previo al Super Bowl, el artista dejó la política de lado en una entrevista, y prometió una fiesta boricua este domingo.

Trump, que el año pasado fue el primer presidente en ejercicio en ir a la final de la NFL, dijo que esta vez no iría al partido y consideró como "una elección terrible" la oferta musical, que también incluyó a la banda punk rock estadounidense Green Day.

"Si no quiere venir y formar parte de esto, déjenlo ser e ir con otros", dijo a la AFP Duane Welty Rivera, un puertorriqueño fan de los Seahawks en el estadio.

Welty Rivera no escondió su orgullo de tener a Bad Bunny en el medio tiempo: "Él representa amor y unidad, y eso es lo que más necesitamos".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Patriots en búsqueda de glorias pasadas en el Super Bowl de Bad Bunny

Todos los focos apuntan a Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny promete que espectáculo del Super Bowl será divertido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
POLÍTICA

Funcionarios estadounidenses y líderes no descartan posible operación militar en Cuba

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.  
Política

Venezuela: Grupo de poder solo permanece, si acata órdenes de EEUU

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.
EEUU

Tribunal de apelaciones valida la detención de migrantes indocumentados "sin derecho a fianza"

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Te puede interesar

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

Por IVÁN GARCÍA
Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
VENEZUELA

Congresistas de Florida celebran excarcelación del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

El exsenador estatal José Javier Rodríguez.
POLÍTICA

Candidato demócrata: "La fiscalía debe ser del pueblo, no el abogado del gobernador" de Florida

María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
VENEZUELA

Régimen excarcela a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, a las puertas de la amnistía