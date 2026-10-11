domingo 11  de  octubre 2026
MÚSICA

Bad Bunny y Luis Fonsi lideran lista Hot Latin Songs de Billboard en su 40 aniversario

Billboard explicó que las canciones se clasifican según un sistema de puntos inverso, donde las semanas en el número 1 obtienen el mayor valor

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

SAN JUAN.- Los cantantes puertorriqueños Bad Bunny y Luis Fonsi encabezan con cinco temas la lista Greatest Of All Time Hot Latin Songs (Canciones Más Grandes de Todos los Tiempos en Hot Latin Songs) de Billboard, ranking publicado por la revista especializada en conmemoración de los 40 años de ese listado.

De las cinco canciones, Bad Bunny ostenta tres: 'DTMF', 'DÁKITI' junto a Jhay Cortez, y 'Me Porto Bonito' con Chencho Corleone, según detalló Billboard en su página web.

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Fonsi, por su parte, cuenta con dos temas, uno de los cuales, 'Despacito' junto a Daddy Yankee y Justin Bieber, ocupa la primera posición de la lista. La otra canción es 'No me doy por vencido'.

La lista de diez canciones la completan 'Propuesta Indecente' de Romeo Santos, 'A Puro Dolor' de Son by Four, 'Si Tú Supieras' de Alejandro Fernández, 'RITMO (Bad Boys for Life)' de Black Eyed Peas y J Balvin, y 'El Perdón' de Nicky Jam y Enrique Iglesias.

Sobre 'Despacito', Billboard destacó que "alcanzó las cimas históricas de las listas de éxitos de una manera inesperada".

"Lanzado en enero de 2017 por Luis Fonsi y Daddy Yankee, este éxito mundial continúa siendo el número uno en la lista Greatest of All Time Hot Latin Songs", señaló.

El tema permaneció un récord de 56 semanas en el número uno de la lista semanal desde febrero de ese año -en su tercera semana en el ránking- hasta agosto de 2018, en una estancia total de 110 semanas.

En cuanto a Bad Bunny, que además se sitúa en el primer lugar de la lista Greatest of All Time Hot Latin Songs Artists (Artistas Más Grandes de Todos los Tiempos en Hot Latin Songs), Billboard indicó que esta posición refleja "una carrera llena de hitos".

Con un récord sin precedentes de 191 entradas -desde su primera canción, 'Tú No Vive Así', con Mambo Kingz, DJ Luian y Arcángel (2016)-, Bad Bunny ha reescrito varios récords en la lista semanal, cuya fórmula mide las reproducciones en streaming, la difusión en la radio y las ventas de las canciones.

Sistema de puntos

Los resúmenes de Billboard de las mejores canciones latinas de todos los tiempos y los artistas de las mejores canciones latinas se basan en el desempeño semanal en la lista Hot Latin Songs desde su inicio el 4 de octubre de 1986 hasta el 26 de septiembre de 2026.

Billboard explicó que las canciones se clasifican según un sistema de puntos inverso, donde las semanas en el número 1 obtienen el mayor valor y las semanas en posiciones inferiores obtienen proporcionalmente menos.

Debido a los cambios en la metodología de la lista a lo largo de los años, las épocas se ponderan de manera diferente para tener en cuenta las tasas de rotación de la lista durante los distintos períodos.

Los artistas se clasifican según una fórmula que combina el desempeño, como se describió anteriormente, de todas sus entradas en la lista Hot Latin Songs.

FUENTE: Con información de EFE

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