Banda británica The Cure lanza su primer álbum en 16 años

Reeves Gabrels y Robert Smith, de la banda de rock británica The Cure, actúan en el Festival de Música Austin City Limits (ACL) el 12 de octubre de 2019, en Zilker Park en Austin, Texas.

LONDRES.- La legendaria banda británica The Cure, liderado por el carismático Robert Smith , lanzará este viernes -1 de noviembre- su primer álbum en 16 años, Songs of a lost world (Canciones de un mundo perdido), acompañado de excelentes críticas.

Este trabajo es el decimocuarto disco de estudio del grupo que alcanzó su esplendor en las décadas de 1980 y 1990 con éxitos como Boys don't cry, Close to me y Friday I'm in love.