Bután: paisajes vírgenes, una cultura rica y un compromiso con la sostenibilidad

Bután cuenta con imponentes cumbres montañosas, profundos valles verdes, antiguas tradiciones budistas y un marcado compromiso con la protección de su entorno natural y su patrimonio cultural. Conocido como la Tierra del Dragón del Trueno, el país es reconocido por sus paisajes vírgenes, su riqueza cultural y su enfoque hacia el turismo sostenible.

Al planificar un viaje a Bután, descubrimos la importancia de la naturaleza, la cultura y el compromiso nacional con la sostenibilidad.

Estos tres elementos están profundamente conectados en Bután. Sus bosques y montañas son protegidos como tesoros nacionales, el budismo influye en la vida cotidiana y las tradiciones culturales, y las políticas turísticas están diseñadas para fomentar que los visitantes conozcan el país minimizando al mismo tiempo su impacto sobre el medio ambiente y las comunidades.

Paisajes vírgenes

Montañas del Himalaya: Imponentes cumbres cubren gran parte de la región norte, entre ellas Gangkhar Puensum, ampliamente reconocida como la montaña más alta del mundo que aún no ha sido escalada.

Imponentes cumbres cubren gran parte de la región norte, entre ellas Gangkhar Puensum, ampliamente reconocida como la montaña más alta del mundo que aún no ha sido escalada. Cobertura forestal: Los bosques cubren más del 70 % del territorio de Bután, proporcionando un hábitat fundamental para la fauna y desempeñando un papel importante en las políticas ambientales del país.

Los bosques cubren más del 70 % del territorio de Bután, proporcionando un hábitat fundamental para la fauna y desempeñando un papel importante en las políticas ambientales del país. Ríos caudalosos: Los ríos que nacen en el Himalaya atraviesan valles cubiertos de bosques, contribuyendo a los espectaculares paisajes y a los ricos ecosistemas del país.

Una cultura rica

Tradiciones budistas: El budismo está profundamente arraigado en la vida de los butaneses e influye en sus tradiciones, arte, arquitectura, festivales y prácticas espirituales.

El budismo está profundamente arraigado en la vida de los butaneses e influye en sus tradiciones, arte, arquitectura, festivales y prácticas espirituales. Vestimenta tradicional: Los hombres butaneses llevan tradicionalmente el gho, mientras que las mujeres visten la kira. La vestimenta tradicional continúa siendo una importante expresión de la identidad nacional.

Los hombres butaneses llevan tradicionalmente el gho, mientras que las mujeres visten la kira. La vestimenta tradicional continúa siendo una importante expresión de la identidad nacional. Arquitectura única: Las edificaciones butanesas se distinguen por sus elaborados trabajos en madera, colores, ventanas características y fuertes vínculos con el patrimonio budista del país.

Compromiso con la sostenibilidad

Carbono negativo: Los extensos bosques de Bután absorben más dióxido de carbono del que el país emite, lo que lo convierte en uno de los pocos países del mundo con balance de carbono negativo.

Los extensos bosques de Bután absorben más dióxido de carbono del que el país emite, lo que lo convierte en uno de los pocos países del mundo con balance de carbono negativo. Protección constitucional: La Constitución de Bután establece que al menos el 60 % del territorio del país debe permanecer cubierto de bosques de manera permanente.

La Constitución de Bután establece que al menos el 60 % del territorio del país debe permanecer cubierto de bosques de manera permanente. Felicidad Nacional Bruta: Bután es conocido internacionalmente por su filosofía de la Felicidad Nacional Bruta, que concede importancia al bienestar de la población, la cultura, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, además del progreso económico.

El énfasis de Bután en la Felicidad Nacional Bruta (FNB), en lugar de depender exclusivamente del Producto Interno Bruto (PIB), se ha convertido en una de las características más distintivas del país.

Esta filosofía también se extiende al turismo. Bután ha desarrollado un modelo turístico de “alto valor y bajo impacto”, cuyo objetivo es generar beneficios económicos al tiempo que protege el entorno natural y el patrimonio cultural del país.

Quienes visitan el país pagan una Tarifa de Desarrollo Sostenible que contribuye a financiar prioridades nacionales, entre ellas la conservación ambiental, la infraestructura, la preservación cultural y otras iniciativas. El objetivo es garantizar que el turismo contribuya al desarrollo de Bután sin permitir que el país se vea abrumado por el turismo masivo.

Para quienes se preparan para visitar Bután, esta filosofía constituye una introducción importante. El país no solo promociona sus espectaculares paisajes; también busca preservar las tradiciones culturales, las comunidades y los recursos naturales que definen su identidad.

En Bután, el budismo se entiende mejor como una religión y, al mismo tiempo, como un fundamento filosófico y cultural. Ha influido en los valores del país, su arquitectura, arte, festivales, tradiciones sociales y relación con la naturaleza.

La creencia de que los seres vivos y el mundo natural están interconectados ha contribuido a moldear las actitudes hacia la protección ambiental, el bienestar de las comunidades y el respeto por los lugares sagrados.

Para quienes planean viajar a Bután, comprender estos principios proporciona un contexto importante para conocer y experimentar el país.

Gastronomía

La cocina butanesa se define por dos pilares principales: los chiles picantes y el cremoso queso casero de vaca o yak. Sin embargo, al ordenar los platos, es posible solicitar que se ajuste la cantidad de picante.

En Bután, los chiles no se utilizan simplemente como condimento o guarnición; son considerados un ingrediente fundamental, casi como una verdura. Debido al aire frío de las montañas y a la vida en zonas de gran altitud, la gastronomía está concebida para ofrecer platos sustanciosos, reconfortantes y capaces de proporcionar calor.

Además de los platos tradicionales butaneses, la cocina tibetana, nepalesa e india es bastante común y está bien representada en todo el país.

Platos emblemáticos

Ema Datshi (chiles y queso): El indiscutible plato nacional de Bután. Una preparación auténtica consiste principalmente en chiles verdes o rojos muy picantes cocinados lentamente en una abundante salsa de queso artesanal derretido y mantequilla local. Se consume diariamente acompañado de grandes cantidades de arroz rojo.

Kewa Datshi y Shamu Datshi: Son versiones más suaves del plato nacional. Kewa Datshi lleva tiernas rodajas de papa bañadas en salsa de queso con un toque de chile, mientras que Shamu Datshi destaca los sabores terrosos de las setas silvestres del Himalaya.

Phaksha Paa y Sikam Paa: Son platos sustanciosos de cerdo cocinados lentamente. Phaksha Paa lleva gruesos trozos de cerdo guisados con rábanos enteros y chiles rojos secos. Sikam Paa utiliza tiras de panceta de cerdo secada al sol —parecidas a un tocino grueso y graso— que se fríen rápidamente con vainas de chile seco.

Las comidas son acontecimientos profundamente comunitarios y, tradicionalmente, se comparten sentados con las piernas cruzadas sobre esteras tejidas alrededor de una mesa baja de madera. Los alimentos se sirven en cestas de bambú tejidas a mano llamadas bangchung y en hermosos cuencos de madera tallados artesanalmente. Aunque los restaurantes modernos utilizan cubiertos, en los alojamientos familiares tradicionales y en los hogares rurales se suele comer con la mano derecha, formando pequeñas bolas con el arroz rojo para recoger los ricos guisos a base de queso.

Cómo llegar

Para llegar a Bután desde Estados Unidos, es necesario hacer conexión aérea en Dubái, Nueva Delhi o Bangkok.

Ninguna aerolínea internacional opera vuelos directos hacia Bután, y debido al terreno montañoso y las condiciones de aproximación, solo pilotos certificados de Drukair y Bhutan Airlines están autorizados a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Paro (PBH).

Mejor conexión desde Oriente Medio: Dubái (DXB). Emirates ofrece vuelos directos desde Miami (MIA) y otras importantes ciudades estadounidenses hacia Dubái, lo que permite conectar convenientemente con los vuelos de Drukair.

Air India y American Airlines ofrecen opciones de conexión desde Nueva York u otras ciudades, así como desde Europa, hacia Nueva Delhi.

Conectar en Bangkok (BKK) es otra opción muy popular, con conexiones diarias hacia Bután.

Una vez en uno de estos centros de conexión, es necesario tomar un vuelo operado exclusivamente por Drukair o Bhutan Airlines. Debido a que estos vuelos no suelen aparecer en los buscadores de viajes estadounidenses convencionales, como Expedia, es necesario reservarlos directamente a través de los sitios web oficiales de las aerolíneas o mediante un operador turístico autorizado de Bután.

Visas y tarifas

Los ciudadanos estadounidenses necesitan una visa para ingresar a Bután. No existe la opción de una tradicional “visa al llegar” sin trámites previos; todo el proceso de visado debe realizarse y aprobarse antes de que se permita abordar un vuelo hacia Paro.

Tarifa de visa: Una tarifa única y no reembolsable de USD 40 por concepto de procesamiento de la solicitud.

Tarifa de Desarrollo Sostenible (SDF): Un impuesto gubernamental de USD 100 por adulto y por noche. Los niños de 6 a 12 años reciben una tarifa reducida de USD 50 por noche.

La mayoría de los viajeros estadounidenses opta por presentar sus documentos directamente a una agencia turística butanesa autorizada, que gestiona la solicitud en su nombre.

El portal oficial de Bhutan Department of Tourism Operator Portal puede ayudar a encontrar una empresa turística autorizada.