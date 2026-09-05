sábado 5  de  septiembre 2026
CINE

El director Elegance Bratton, entre la justicia y la venganza en "By Any Means"

Entrevista al director Elegance Bratton por la llegada de "By Any Means" a las salas de cine, un largometraje inspirado en acontecimientos reales donde Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II se enfrentan a grupos extremistas

By Any Means&nbsp;trae a la gran pantalla uno de los capítulos más controversiales de la historia de Mississippi.&nbsp;

By Any Means trae a la gran pantalla uno de los capítulos más controversiales de la historia de Mississippi. 

Cortesía/ Paramount Pictures
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en las salas de cine de EEUU By Any Means, un thriller policíaco inspirado en una historia real. Ambientada en la convulsa Mississippi de los años 60 (en plena época de segregación racial), la película nos presenta a Wayne Strider (Yahya Abdul-Mateen II), un agente especial del FBI que es enviado a investigar una serie de crímenes de odio que fueron cometidos contra la comunidad de afrodescendientes del lugar.

Ignorado y vapuleado por las autoridades locales, es obligado por sus superiores a trabajar con Greg Scarpa (Mark Wahlberg), un mafioso contratado por la agencia de inteligencia para resolver cualquier tipo de complicación valiéndose de la fuerza bruta. Desdibujando las líneas entre la justicia y la venganza, By Any Means confronta al espectador poniendo en la palestra un dilema de difícil resolución: ¿qué hacer cuando la ley se queda corta en cumplir su cometido?

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el laureado director, documentalista y fotógrafo Elegance Bratton (Pier Kids, The Inspection) por la llegada a cartelera de By Any Means.

El realizador nos contó qué fue lo primero que le atrajo del guión y lo animó a dirigirlo, el amplio trabajo de investigación que hizo con algunas de las familias que estuvieron involucradas en los hechos que la película retrata, las complejidades de moverse entre la ficción y la realidad, la impronta que tiene By Any Means de su mirada como documentalista y fotógrafo, la pertinencia de la historia con la división política que atraviesa Estados Unidos y la necesidad de reflexionar sobre un sistema de justicia que todavía tiene mucho que mejorar.

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