El piloto venezolano Alessandro González alcanza el podio en la final OK-N Junior de Karting internacional

MIAMI -- El joven piloto venezolano Alessandro González alcanzó un destacado tercer lugar en la final del campeonato internacional OK-N Junior de Karting, celebrado en Valencia, España, con lo que se posiciona en el ranking mundial a su corta edad en la carrera del automovilismo.

González inició la carrera desde la posición número 50 y logró subir posiciones hasta alcanzar el podio, un triunfo que lo ubica como el tercer mejor piloto del mundo en el automovilismo internacional en su categoría y lo corona como el número uno en las divisiones de las Américas.

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El Campeonato Internacional OK-N Junior, representado internacionalmente por la Copa del Mundo FIA Karting OK-N Junior, es una de las competencias juveniles más nuevas y accesibles del karting a nivel mundial.

La joven promesa está dejando una huella significativa en el automovilismo internacional. En su participación en competiciones de alto nivel ha demostrado su habilidad y determinación, posicionándolo como una figura importante en el mundo del karting

FUENTE: Con información de Monitoreamos