Por qué amanece La Habana con inusual operativo policial y militar

MIAMI — Acceso limitado e inusual operativo militar y policial en inmediaciones del CIMEQ y áreas aledañas, es el más reciente reporte recibido desde La Habana, en seguimiento a la información que de forma exclusiva DIARIO LAS AMÉRICAS reportó el 1ro de septiembre, que podría relacionarse con el estado de salud del general de ejército Raúl Castro.

Durante días consecutivos, por diferentes fuentes fuera de Cuba, que pudieron corroborar la información con familiares de muy altos funcionarios del régimen, constatamos la exactitud de la información: Raúl Castro aquejado de lo que podría haber sido un accidente cerebro vascular permanecía bajo cuidados médicos especiales.

Los rumores acerca del deceso del exministro de las Fuerzas Armadas cubanas habían circulado antes de que ofreciéramos esta primicia; posterior a conocerse la información precisa sobre su estado de salud surgieron hipótesis de que se tratara de un ardid del régimen para que ante las presiones de que es objeto Cuba por parte de la administración estadounidense, la familia Castro tuviera espacio para idear un plan de escape hacia otro país, quizás en Europa.

Asimismo, versiones con las que habría habido intentos de enrarecer la información filtrada desde La Habana y en posts de redes reaparecieron actualizaciones de un presunto agravamiento de la salud de Abelardo Colomé Ibarra, exministro del Interior, quien desde hace mucho más tiempo fue reportado bajo cuidados médicos, además de que su prominencia como el oficial de alto rango que fue desde antes a esta coyuntura dejó de tener connotación alguna para la situación actual de Cuba.

En la mañana de este sábado 5 de septiembre, desde La Habana, DIARIO LAS AMÉRICAS recibe nuevamente en primicia una información que podría dar lugar a interpretar que algo inusual ocurre en uno de los centros de asistencia médica que en la isla se utiliza exclusivamente para atender a altos funcionarios de la cúpula gobernante, el CIMEQ.

El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), fundado en 1982 y ubicado al oeste de la capital cubana, es un centro asistencial operado por personal médico especializado y tecnología del más alto nivel científico de última generación, reservado solo para altos funcionarios, sus familiares allegados y también para extranjeros amigos del régimen que reciben un trato preferencial en caso de necesitar ser atendidos en Cuba.

El lugar del CIMEQ hacia donde se habría podido acceder con el operativo militar desarrollado hoy es identificado como el objeto 20 de esa institucion, de uso exclusivo para altos funcionarios de la élite y a donde fue atendido el fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez.

La inusual presencia militar asociada a una probable visita a una persona internada allí o el probable traslado de un paciente que requiera cuidados especializados, según se reporta desde La Habana se observaba a través de la calle 222, desde la avenida 23 en dirección a la 5ta avenida en Miramar, recorrido donde convergen La Rinconada y la entrada al objeto 20 de CIMEQ, justo por el costado de la casa del primer ministro cubano, Manuel Marrero. También el operativo se observaba por la avenida 23, que separa el reparto San Agustín del área de La Rinconada, desde las propias instalaciones del CIMEQ, según se muestra a través de imágenes.

A partir de estos detalles de los lugares por donde se extendió el operativo policial, conocedores de la ubicación especifica de estas calles admiten que se trata de áreas comunes entre el CIMEQ y la zona identificada como Rinconada, donde se encuentra localizada una de las residencias personales de Raúl Castro.

En un audio filtrado desde La Habana, se asegura que existe mucha ambigüedad con la información que se provee incluso en el MINFAR (Ministerio de las Fuerzas Armadas), con relación a la figura de Raúl Castro que desde hace meses no participa en reuniones clave, ha realizado encuentros con altos mandos de manera virtual, mediante video llamadas y que, para verse con él, en un sitio no identificado, solo asisten los principales jefes.

El 20 de mayo último, en la Torre de la Libertad en Miami, el hombre que por más de 60 años fue el segundo al mando de la dictadura más antigua del hemisferio, fue encausado por la justicia de EEUU bajo cargos de haber ordenado el derribo en aguas internacionales de avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.