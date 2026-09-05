Filme sobre un veterano afroamericano compite por el León de Oro en Venecia

El actor Rodney Hicks posa en la alfombra roja de la película "Mr. Nelson, did you kill people?", del director japonés Shinya Tsukamoto, que compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

VENECIA.- El dolor de las víctimas es el mismo en todas las guerras, ya sea en Vietnam o en los conflictos actuales, advierte el director japonés Shinya Tsukamoto, cuya película sobre un veterano afroamericano compite en Venecia.

Protagonizado por Rodney Hicks, el filme "Mr. Nelson, did you kill people?" cuenta la historia real de Allen Nelson, un afroamericano que combatió en Vietnam en la década de los 60 y quedó traumatizado.

Al regresar a casa, el joven militar no logró sacarse de la cabeza las atrocidades que vio y cometió en el país asiático. Con el tiempo, y con la ayuda de un psiquiatra especializado en terapias postraumáticas (interpretado por Geoffrey Rush), el veterano superó poco a poco su trauma y dedicó su vida a denunciar los horrores de la guerra.

Tsukamoto empezó a pensar en esta historia hace diez años, cuando presentó en la Mostra "Fires on the plain", donde abordaba la experiencia japonesa de la guerra.

Para el cineasta, en todas las guerras el horror que sufren las víctimas es el mismo.

"Aunque cambie el bando que perpetra las masacres, las víctimas no cambian", dijo el viernes Tsukamoto en la rueda de prensa de la película.

"Ya sea una guerra a la antigua o una guerra de drones, al final, las entrañas de las personas quedan esparcidas, sus ojos son arrancados de las cuencas y las familias están de duelo", sostuvo.

Preguntado sobre por qué mostrar ahora de nuevo este conflicto, más de medio siglo después, Tsukamoto insistió en que el terror de las guerras es universal.

"Quería mostrar el hecho de que, más allá de las épocas y más allá de las fronteras, si la gente va a la guerra, sin importar de qué país provenga, vivirá cosas horribles y cometerá actos horribles", dijo.

El título "Mr. Nelson, did you kill people?" (Sr. Nelson, ¿mató usted a gente?) proviene de una pregunta que le hizo una niña a Nelson durante una charla en una escuela, tras volver de Vietnam.

La película, en liza por el León de Oro, está estructurada en flashbacks, con imágenes muy violentas que muestran el horror de aquella guerra.

FUENTE: Con información de AFP