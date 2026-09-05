Gobierno anuncia nueva medida migratoria para niños nacidos en EEUU ¿Quiénes califican?

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Cortesía de USCIS)

WASHINGTON — Niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres sean “empleados de gobiernos extranjeros” podrán optar a la residencia permanente legal, de acuerdo con una regla final y provisional que dictó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que entró en vigencia a partir de este 4 de septiembre.

Conforme a la Orden Ejecutiva 14418, la regla extiende dicha oportunidad a los hijos que reúnen los requisitos cuando ninguno de los padres es un ciudadano estadounidense y al menos uno de los padres es un empleado de un gobierno extranjero al momento del nacimiento del niño.

Crimen organizado EEUU y México coordinan operaciones para combatir uso de drones en la frontera y la migración irregular

SEGURIDAD EN LA FRONTERA EEUU defiende trabajos para eregir muro virtual contra la migración en parque fronterizo con México

La regla final provisional reemplaza el término “oficial diplomático extranjero” por el término más amplio “empleado de gobierno extranjero”.

Bajo la regla, el término “empleado de un gobierno extranjero” incluye a oficiales diplomáticos acreditados en Estados Unidos, ciertos empleados de embajadas y consulados extranjeros que son nacionales de ese país extranjero, personas empleadas por un gobierno extranjero en una capacidad oficial y personas empleadas por una organización internacional que tenga inmunidad de organización internacional.

Muchos empleados de gobiernos extranjeros cuyos hijos han nacido en EEUU los han registrado como ciudadanos estadounidenses.

Los excluidos

La regla también clarifica las categorías que no están incluidas, tales como empleados personales o asistentes de oficiales extranjeros, empleados de empresas estatales, nacionales de terceros países que trabajan para gobiernos extranjeros, ciertos contratistas y empleados gubernamentales extranjeros que visitan Estados Unidos en capacidad personal.

DHS también actualizó el Formulario I-485 para reflejar esta categoría de residencia permanente, así como el Formulario G-325R para los niños que no obtengan la ciudadanía al nacer, decidan no solicitar la residencia y queden sujetos a las disposiciones de registro de extranjeros.

La regla final provisional entró en vigor el 4 de septiembre de 2026 y se aplica a los niños nacidos en o después de esa fecha.

Sin embargo, su implementación permanece limitada para los integrantes de la clase protegida por una orden judicial vigente en el caso Casa Inc. vs. Trump. DHS indicó que no aplicará la nueva disposición contra esa orden mientras continúe en vigor.

FUENTE: Con información del Departamento de Seguridad Nacional