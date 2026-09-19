sábado 19  de  septiembre 2026
PATRIMONIO

Cadena humana rodea el Kennedy Center ante amenaza de demolición lanzada por Trump

El mandatario estadounidense tomó el control de este complejo e impulsa una renovación a gran escala, al alegar que sus predecesores permitieron su deterioro.

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump Kennedy, en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como "Centro Trump Kennedy", en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

AFP / Brendan Smialowski
Por Sofía Calvo

WASHINGTON.- Manifestantes formaron el viernes una cadena humana alrededor del Kennedy Center, el centro artístico de Washington que el presidente Donald Trump amenazó con demoler a menos que se lo vuelva a nombrar en su honor.

El mandatario estadounidense tomó el control el año pasado de este complejo, inaugurado en 1971 en homenaje al expresidente John F. Kennedy, e impulsa una renovación a gran escala, al alegar que sus predecesores permitieron su deterioro.

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El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.
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Al igual que en otros proyectos en la capital, Trump ha mostrado un interés sin precedentes por imprimir su sello personal al tiempo que pone a prueba los límites legales de la autoridad ejecutiva.

La junta directiva del Kennedy Center, seleccionada a dedo por Trump, votó el año pasado a favor de cambiar oficialmente el nombre de la institución a "Trump-Kennedy Center".

La medida, que más tarde fue revocada por un juez, provocó una caída importante en la venta de boletos, boicots de artistas y un éxodo de donantes, según el diario The Washington Post.

El edificio principal del complejo permanece cerrado desde el miércoles —de manera temporal, según sus directivos— mientras un juez también revisa los planes para una pausa prolongada con el fin de llevar a cabo las renovaciones que Trump desea.

Protesta

El viernes, una multitud ondeó pancartas con el lema "Quiten sus manos del Kennedy Center" y lanzó consignas bajo los andamios y las lonas que permanecen en el lugar desde que trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, tras la orden judicial.

"Me revuelve el estómago", dijo Neal Racioppo, un residente de Washington. Trump "no puede poner su nombre en este edificio tan querido", añadió.

El hombre de 57 años se unió a la cadena humana que se formó al caer la noche frente al imponente edificio de mármol blanco, con multitudes que se extendían por la explanada con vista al río Potomac.

Los manifestantes se movían en zigzag alrededor de las barreras instaladas tras el cierre del centro esta semana.

Lizzy Andrew, quien se ha presentado varias veces en el Kennedy Center, incluso cantando con la Orquesta Sinfónica Nacional, dijo que estaba enojada por la amenaza de Trump de derribar el recinto.

"No tiene derecho a decidir que una institución, un monumento vivo a un expresidente, pueda ser demolida", declaró la mujer de 30 años a la AFP.

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