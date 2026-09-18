viernes 18  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

TMZ confirma nombre de la primera hija de Lady Gaga

Gaga anunció el nacimiento de su primera hija el pasado 10 de septiembre, pero hasta ahora no había trascendido públicamente su nombre

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024.&nbsp;

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película "Joker: Folie à deux", presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 

AFP/Alberto Pizzoli
Por Sofía Calvo

WASHINGTON.- Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, llamaron Rose Bean a su primera hija, nacida el pasado 9 de junio en Los Ángeles, según un certificado de nacimiento obtenido por el portal TMZ.

El documento identifica a la bebé como Rose Bean Polansky y señala que nació en un hospital de Los Ángeles.

Lee además
La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky dan la bienvenida a su primer hijo
CONOSUR es un proyecto musical creado y liderado por el músico chileno Nicolás “Dubi” Rubio
MÚSICA

CONOSUR presenta "Self-Title", su segundo álbum de estudio

La pareja anunció el nacimiento de su primera hija el pasado 10 de septiembre, pero hasta ahora no había trascendido públicamente su nombre.

El nombre Rose podría estar relacionado con La Vie en Rose' la canción francesa que Gaga interpretó en la película 'A Star Is Born' (2018), en la que la cantante también protagonizó junto a Bradley Cooper. La interpretación del tema se convirtió en uno de los momentos destacados de la película.

Relación amorosa

Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, mantiene una relación con Polansky desde 2019 y ambos se comprometieron en 2024.

La llegada de Rose Bean supone el primer hijo para la cantante estadounidense, de 40 años, y para Polansky. Ambos han mantenido su relación y los detalles de su vida privada relativamente alejados de la exposición pública.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Piso 21 y Micro TDH se reencuentran en sencillo "Segundo Cita"

Demandantes de Julio Iglesias piden a la justicia española tramitar nueva denuncia

Lodz: Museos que cuentan la historia de una ciudad que se reinventa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, recibió en la sede diplomática de Washington al senador republicano Bernie Moreno, el 17 de septiembre de 2026  
POLÍTICA

Embajadora de Colombia y senador Bernie Moreno abordan nueva etapa de la relación con EEUU

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

TMZ confirma nombre de la primera hija de Lady Gaga

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Te puede interesar

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
MIGRACIÓN

Entra en vigor norma de "carga pública" para solicitantes de residencia permanente en EEUU ¿A quiénes aplica?

Por Julián Varela
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping durante su visita a Pekín.
ANáLISIS

EEUU y China: Las dos potencias que rediseñan el Nuevo Orden Mundial

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027
FINANZAS CONDALES

Miami-Dade aprueba presupuesto de $14.300 millones con recortes nocturnos de autobuses

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad. video
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas. video
EEUU

DHS ante críticas de congresista Salazar sobre deportaciones: "No habrá amnistía para inmigrantes ilegales"