sábado 19  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Ed Sheeran regresa a los escenarios en medio de polémica sobre Palestina

Sheeran dio su primera actuación desde que se vio envuelto en una controversia global desencadenada por comentarios propalestinos de uno de sus teloneros

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 

AFP/Valery Hache

NUEVA YORK.- Manifestantes y policías se preparan para un concierto este sábado de la superestrella del pop Ed Sheeran en Filadelfia, en su primera actuación desde que se vio envuelto en una controversia global desencadenada por comentarios propalestinos de uno de sus teloneros.

El rapero Macklemore fue expulsado el lunes de la gira estadounidense Loop Tour, de Sheeran, después de que los propietarios de los estadios que acogerán los próximos conciertos objetaran que gritara "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey a principios de mes.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2021, el cantante británico Edward Christopher Sheeran, también conocido como Ed Sheeran, posa en la alfombra roja antes de la 23ª ceremonia de los Premios de Música NRJ en el Palais des Festivals en Cannes, sureste de Francia. 
POLÉMICA

Artistas abandonan tour de Ed Sheeran en apoyo a Macklemore tras polémica sobre Palestina
María Dolorosa, de Christian Escobar “Chrispapita”.
ARTE

El arte guatemalteco lleva a María Dolorosa al corazón de Roma

Sheeran negó haber estado detrás de la decisión de apartar a Macklemore y apuntó al promotor de la gira.

Sin embargo, cuatro artistas que participaban en el tour abandonaron posteriormente la gira del intérprete de Shape of You.

Entre ellos figuraban la banda que acompañaba a Sheeran y también Finneas, conocido por su trabajo junto a su hermana, la estelar cantautora Billie Eilish.

En un momento en que un número creciente de artistas se pronuncia contra el conflicto en Gaza y la violencia de los colonos en Cisjordania, el británico de 35 años ha mantenido una postura apolítica.

"No soy cómplice. Tengo opiniones personales sobre este devastador conflicto. El hecho de que elija no expresarlas públicamente no significa que no existan o que no me importe", escribió el martes en Instagram.

"Quienes vienen a mis conciertos no esperan un foro político", añadió.

El antiguo músico callejero convertido en estrella mundial, acusado por sus críticos de no enfrentarse a los propietarios de los estadios donde actúa, ha sido objeto de llamados al boicot a raíz de la polémica.

"Está claro que existe un verdadero descontento respecto a cómo se está gestionando toda esta situación, y sin duda él está teniendo que hacer un importante trabajo de gestión de reputación", afirmó Gretchen Larsen, profesora especializada en la industria musical de la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham, en Reino Unido.

¿Concierto solista?

No se han anunciado nuevos teloneros ni bandas de acompañamiento, y se desconoce cómo Sheeran planea llevar adelante su espectáculo del sábado por la noche en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Una manifestación propalestina organizada por grupos locales estaba prevista en las inmediaciones del recinto durante la tarde, antes del concierto.

La policía de la ciudad indicó a AFP que habría "presencia policial" para "contribuir a garantizar la seguridad de los asistentes al concierto, los empleados y los residentes del vecindario".

En el mercado de reventa, las entradas para el concierto cambiaban de manos a un ritmo ligeramente superior desde el lunes en comparación con otras fechas de la gira de Sheeran, según el portal de seguimiento TicketData.

"Una parte del público no presta atención a la política o le es completamente indiferente, y recién ahora se ha enterado de que Ed Sheeran actuará en su ciudad. Están comprando entradas sin ninguna relación con la controversia", explicó Keith Pagello, fundador del sitio.

El precio de las entradas más económicas bajó de 123 dólares el lunes a 67 dólares el viernes por la tarde.

Pagello señaló que esa caída no está necesariamente relacionada con la polémica, ya que es habitual que los precios de las entradas caigan a medida que se acerca la fecha del evento.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Adelanto de memorias del hermano de Lady Di sacuden a la monarquía inglesa

Cadena humana rodea el Kennedy Center ante amenaza de demolición lanzada por Trump

La actriz británica Naomi Watts, homenajeada en un festival de cine de España.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una calle de la ciudad de Doral
INCERTIDUMBRE

Miedo cambia la rutina en Miami-Dade bajo ofensiva migratoria

El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.
SEGURIDAD

El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EEUU y veto a China y Rusia

Los formularios fiscales federales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
EEUU

¿Eres ciudadano? Es la nueva pregunta del IRS en el formulario de declaración fiscal de 2026

El presidente republicano, Donald Trump, se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 22 de septiembre de 2026. Será el primer encuentro de un mandatario estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años
POLÍTICA

La Casa Blanca anuncia reunión de Trump con Delcy Rodríguez en el marco de la Asamblea de la ONU

La sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba.
ECONOMÍA

EEUU ha enviado 1,67 millones de barriles de combustible a Cuba en lo que va de 2026

Te puede interesar

Una calle de la ciudad de Doral
INCERTIDUMBRE

Miedo cambia la rutina en Miami-Dade bajo ofensiva migratoria

Por Daniel Castropé
Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como Centro Trump Kennedy, en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.
PATRIMONIO

Cadena humana rodea el Kennedy Center ante amenaza de demolición lanzada por Trump

Miami huracán 1926.
FLORIDA

Hace 100 años, un poderoso huracán azotó Miami

Ilustración, antigua Olimpia, Grecia
VIAJES

Olimpia Antigua: donde comenzó la tradición olímpica

El presidente Donald Trump saluda después de bajarse del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 28 de agosto de 2026.
SEGURIDAD

El acuerdo de Trump con Groenlandia: presencia permanente de EEUU y veto a China y Rusia