viernes 18  de  septiembre 2026
PREMIOS

Manuel García nominado al Latin Grammy por banda sonora de "La Casa de los Espiritus"

El chileno ha destacado antes con sus colaboraciones en producciones audiovisuales como su versión de Te Quiero, original de José Luis Perales, para la película “El Agente Topo”

Manuel García, músico

Manuel García, músico

Cortesía / Prensa Manuel García
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Manuel García publicó hace unos meses Deja la vida volar para la versión televisiva de la clásica novela de Isabel Allende La Casa de los Espíritus de Amazon Prime, y hoy la banda de sonido figura entre las nominadas al Latin Grammy como "Mejor Música para Medios Audiovisuales.

Una producción a cargo del argentino Tomás Videla que incluye el tema de Víctor Jara interpretado por Manuel García además dos autorías inéditas de García "Blancaluna" interpretada por NIKOKONT y "Himno del pueblo" en voz de Angelo Pierattini.

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Anteriormente, el chileno ha destacado con sus colaboraciones en producciones audiovisuales como su versión de ‘Te Quiero’ original de José Luis Perales para la película “El Agente Topo” (2020) de la directora Maite Alberdi, nominada al Óscar como Mejor Largometraje Documental, y con su canción ‘La Danza de las Libélulas’ para “La Memoria Infinita” (2023) de la misma realizadora y también nominada por la Academia.

Gira

La nominación coincide con su exitoso cierre de gira "Pánico", con 4 conciertos sinfónicos -agotados y aclamado por la crítica- y el estreno de su nueva canción “Bajo una nube gris” como adelanto de su nuevo álbum, el undécimo de su discografía como trovador, grabado en los Estudios Ojalá de La Habana y del que ya se conoce “POR EL CAMINO (al Aprendiz)".

También el músico anunció su próxima gira “Al final de este viaje” interpretando a Silvio Rodríguez coincidiendo con el 80 de natalicio del cantautor cubano el trovador chileno estrenará próximamente México su nuevo concierto dedicado íntegramente al repertorio del autor de “Ojalá”.

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