Verano: el mar y la piscina no son juego

Aprender a nadar es vital para estar seguro en entornos acuáticos (Cruz Roja Americana)

MIAMI.- Mayo fue designado como el Mes Nacional de la Seguridad en el Agua cuya finalidad es difundir una campaña orientada a reforzar la prevención de ahogamientos y promover prácticas básicas de protección en piscinas, playas, ríos y otros entornos acuáticos.

La iniciativa partió de la Cruz Roja Americana; la Alianza Nacional para la Prevención de Ahogamientos, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, la Alianza de Piscinas y Bañeras de Hidromasaje y la Asociación Mundial de Parques Acuáticos.

El objetivo fundamental es insistir en la supervisión permanente de niños y adultos vulnerables, el uso adecuado de chalecos salvavidas, la instalación de barreras de seguridad en piscinas y la formación de técnicas de rescate y reanimación.

En el verano, las actividades recreativas aumentan y es la época propicia para que las autoridades y organismos de prevención insistan en la educación y vigilancia en virtud de que son las herramientas más efectivas para reducir riesgos.

“La Cruz Roja Americana y los demás miembros de la Coalición del Mes Nacional de la Seguridad en el Agua alientan a todos a ser inteligentes en el agua para ayudar a prevenir ahogamientos”, dijo William D. Ramos, MS, PhD, miembro del Consejo Asesor Científico de la Cruz Roja Americana y presidente del subconsejo de Acuático.

La celebración se hizo por primera vez, en 2003, y ha seguido conmemorando en instalaciones acuáticas, empresas y profesionales de todo el país.

La oferta para seguridad en el agua

La coalición de organismos ofrece actividades y recursos de seguridad en el agua, tales como:

Seguridad acuática infantil: la Cruz Roja Americana ofrece un plan de estudios gratuito en español e inglés, completo con videos interactivos, carteles y planes de lecciones que inspirarán a los estudiantes mientras aprenden a reconocer los riesgos y comprender la seguridad en el agua.

Día Internacional de la Seguridad en el Agua: es el 15 de mayo y está diseñado para ayudar a difundir la conciencia global sobre la prevención de ahogamientos y educar a los jóvenes sobre cómo estar más seguros dentro y alrededor del agua. El 15 de mayo es un día para compartir la conciencia sobre el ahogamiento y la educación sobre la seguridad en el agua por cualquier medio posible.

La clase de natación más grande del mundo: se celebra en junio. Se trata de un evento global que incluye a decenas de miles de participantes en seis continentes que trabajan para crear conciencia sobre la importancia fundamental de enseñar a los niños a nadar. Se anima a las instalaciones acuáticas a registrarse como sedes anfitrionas durante el mes de mayo.

¿Qué debe saber sobre seguridad en el agua?

Asegúrese de que todos los miembros de su familia aprendan a nadar, para que al menos tengan habilidades de competencia en el agua. Que puedan ingresar, tomar aire, mantenerse a flote, cambiar de posición, nadar cierta distancia y salir del agua de modo seguro.

Usar capas de protección incluidas barreras para prevenir el acceso al agua, chalecos salvavidas y supervisión cercana de niños para evitar ahogamientos.

¿Qué hacer en una emergencia?

Si falta un niño, revise el agua primero —cada segundo cuenta para prevenir la muerte o una discapacidad— e inmediatamente avísele a un guardavida, si hay uno presente.

Reconozca los signos de una persona en problemas y grite para pedir ayuda. Un nadador necesita ayuda inmediata si:

No está avanzando en el agua.

Está vertical en el agua, pero no se puede mover o caminar por el agua.

Está inmóvil boca abajo en el agua.

Rescate y retire a la persona del agua (sin ponerse en peligro a usted mismo).

Pídale a alguien que llame a servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés). Si está solo, brinde dos minutos de cuidado y luego llame a EMS.

Comience la respiración de rescate y RCP.

Use un AED (desfibrilador externo automático) si está disponible y transfiera el cuidado a soporte de vida avanzado.

FUENTE: Con información de la Cruz Roja Americana